Brusel - Ve druhém čtvrtletí letošního roku požádalo poprvé o azyl v EU 148.825 lidí, uvedl dnes evropský statistický úřad Eurostat. Proti prvním třem měsícům, kdy bylo žadatelů okolo 166.500, je to pokles o 11 procent. V ČR ve druhém kvartále podle evropských statistiků poprvé o azyl požádalo celkem 275 lidí, především občanů Ukrajiny, Gruzie a Ázerbájdžánu.

V celé EU ale s 21.120 poprvé podanými žádostmi byli nejčastějšími žadateli o azyl Syřané, následovaní Nigerijci (9775), Afghánci (9695), Iráčany (asi 9300), Pákistánci (7300), Albánci (6000), Eritrejci (5700) a Bangladéšany (5500). Tyto státní příslušníci dohromady tvořili polovinu žadatelů.

Nejvíce nových žadatelů i ve druhém čtvrtletí letošního roku registrovalo Německo - 42.115, tedy 28 procent celkového počtu. Na druhém místě byla Itálie, kam přijíždí nejvíce migrantů přes Středozemní moře. O azyl tam požádalo poprvé 34.155 lidí, tedy 23 procent. Na třetím místě byla Francie s 21.190 žádostmi, tedy 14 procenty celkového počtu.

Česká republika patří mezi státy EU, kde v přepočtu na velikost populace žádá o azyl nejméně lidí - ve druhém čtvrtletí to bylo jen 26 osob na milion obyvatel. Vůbec nejméně to bylo na Slovensku, pouze šest žádostí na milion obyvatel. Méně než v ČR to bylo ještě v Polsku (19) a v Portugalsku (25).

Eurostat také uvedl, že v červnu 2017 čekalo vr členských zemí EU na vyřízení 958.300 podaných žádostí o azyl. Ve srovnání s červnem 2016 je to pokles o 13 procent. Nejvíce práce čeká německé úřady se 474.500 podanými žádostmi a italské úřady se 134.000 žádostmi o azyl.