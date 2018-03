Praha - Hokejová extraliga dospěla do semifinále, které ve čtvrtek a v pátek odstartuje souboji Hradce Králové a Třince, druhého a třetího týmu po základní části. Oba soupeři mají v nohách sedmizápasové série ze čtvrtfinále, Oceláři dohráli proti Pardubicím v neděli, Východočeši proti Liberci až v pondělí. Zatímco Třinečtí už na extraligový primát dosáhli v roce 2011, ambiciózní Mountfield na takový úspěch čeká a po loňském vyřazení v semifinále otevřeně vyhlásil finále jako cíl sezony.

"Jsme rádi, že jsme zvládli čtvrtfinále, bylo to hodně náročné. Navíc tím, že se série natáhla na sedm zápasů, nás stála hodně sil. Ale jak bude vypadat ta nadcházející, to nelze předvídat. Třinec je přece jen trošku jiné mužstvo než Liberec," řekl trenér Hradce Králové Václav Sýkora.

Oceláři mají z jeho pohledu v týmu hodně technicky dovedných hráčů. "I proto bych to nechtěl srovnávat. Nechci se navíc soustředit na to, jak bude hrát soupeř, ale na to, jak budeme hrát my. Samozřejmě na hru Třince budeme reagovat, to každopádně, ale nechceme se upínat jen na ni," zdůraznil pětašedesátiletý kouč.

Za hlavní přednost Slezanů považuje právě útočnou fázi. "Což souvisí s tím, že mají hodně kvalitních útočníků, kteří jsou kreativní, dobří na kotouči a dokážou reagovat na situace na ledě. To se pak přenáší i do přesilovek, které rovněž budou nebezpečnou třineckou zbraní," řekl Sýkora.

Na dlouhodobě převážně úspěšnou bilanci ve vzájemných utkáních se nijak neohlíží. "Taková bilance se úplně maže. Na nějaké dlouhodobosti výsledků se vůbec nedá stavět, zvláště v play off. Viděli jsme to i v sérii s Libercem - Tygři dlouhodobě nevyhrávali u nás, my zase dlouho nezvítězili u nich a pak se to ve dvou zápasech po sobě úplně otočilo. Proto na takových dlouhodobých sériích nejde vůbec nic hledat," vysvětlil Sýkora.

A podobné je to i v otázce výhody domácího prostředí. Sama o sobě nic nezaručuje. "Jsme rádi, že takovou výhodu na své straně máme, zase bych to ale nebral jako nějakou zvláštní přednost," podotkl Sýkora.

"Bude platit to, co na každého. Na Plzeň, Brno, Liberec, Třinec... Jsou to takové fráze, ale je potřeba hodně střílet, clonit gólmanovi, chodit do brány. Zápasy rozhoduje nasazení a bruslení. Je jasné, že v semifinále nebude chtít skončit ani jeden tým. Třinec má své kvality. Čekám těžkou a vyrovnanou sérii," doplnil zkušený útočník Petr Koukal.

Hradec Králové patří z dlouhodobého hlediska k nejméně oblíbeným třineckým soupeřům. Za poslední tři sezony se Ocelářům povedlo v normálním čase vyhrát jedinkrát z dvanácti pokusů, a to vloni v únoru na domácím ledě 4:1, třikrát ještě uspěli v prodloužení a nájezdech.

"Čekám určitě dlouhou sérii. Všechny zápasy v základní části byly vyrovnané, i když proti Hradci se nám dařilo malinko méně než s Brnem, které nám také hrozilo. Ale teď je to play off, to je nová soutěž. Celou základní část se nám venku dařilo sbírat body, měli jsme nejlepší bilanci z celé extraligy. V Pardubicích se nám sice nedařilo, přesto věřím, že v Hradci znovu půjdeme za výhrou," řekl trenér Václav Varaďa.

Pro Oceláře je velkou nepříjemností, že kvůli zranění nemůže hrát kanonýr a tahoun Martin Růžička. I když klub povahu zranění tají, jedná se spíše o dlouhodobější absenci.

"Jeho stav je takový, že začátek série určitě nestihne. Nyní se řeší jeho další fungování a omezení, které ho svírá. Musí podstoupit další vyšetření, poté budeme vědět víc," vysvětlil Varaďa.

Třinec postupem do semifinále ze sebe setřásl největší očekávání a další kolo play off by mohl odehrát pod menším tlakem. "Asi bych tomu neříkal úleva, ale všichni jsme rádi, jak to dopadlo. Jsme šťastní, jak se sezona vyvíjí, a korunovali jsme to postupem do semifinále. Teď už se díváme dopředu, čeká nás Hradec, který bude mimořádně těžkým soupeřem," dodal Varaďa.

"První kolo je nejtěžší. Takže úleva, že jsme to zvládli, dobrá nálada, ale žádné podcenění dalšího kola. Je to první krok a jsem rád, že jsme jej udělali. Teď nás čeká Hradec, velice podobný tým jako Pardubice. Otočili sérii z 2:3, je vidět, že mají vnitřní sílu a pro nás je to zdvižený prst. Ukazatel toho, čeho jsou schopni," varoval útočník Jiří Polanský.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy - 29. a 30. března: Mountfield Hradec Králové (po základní části 2.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátky: čtvrtek 17:20 (ČT sport), pátek 16:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:1, 3:0, 2:3 v prodl., 1:2 po sam. nájezdech (nejproduktivnější hráči: Bedřich Köhler 3 branky + 0 asistencí - Michal Kovařčík, Jakub Petružálek 2+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči v play off: Radek Smoleňák 7 zápasů/6 bodů (4 branky + 2 asistence) - David Cienciala 7/9 (2+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 46/42 (15+27) - Martin Růžička 49/54 (29+25). Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár průměr 2,22 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,37 procenta, Jaroslav Pavelka 1,25 a 93,75 - Šimon Hrubec 2,39 a 92,00, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Hrabec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24. Zajímavosti: - Hradec Králové se ve své šesté extraligové sezoně představí v semifinále podruhé. Loni dosáhl Mountfield na historický bronz, v boji o finále podlehl Kometě Brno 2:4 na zápasy. - Třinec je za 23 let působení v nejvyšší soutěži mezi nejlepšími čtyřmi poosmé a třikrát v semifinále uspěl. V letech 2008 a 2015 získal stříbro a v roce 2011 historický titul. Neuspěl v letech 1999, 2003, 2012 a 2013. V roce 1999 získal bronz. - Mountfield porazil ve čtvrtfinále Liberec 4:3 na zápasy a postup dovršil na domácím ledě v pondělí. Třinec bojoval rovněž na sedm zápasů s Pardubicemi a postup si zajistil už v neděli. - Oceláři prohráli venku pětkrát za sebou. V posledních dvou duelech mimo svůj led v základní části podlehli v nastavení a všechny tři zápasy ve čtvrtfinále v Pardubicích skončily porážkou Třince v běžné hrací době. - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech doma s Třincem pět z posledních šesti soubojů a jen jednou prohrál v prodloužení. - Hradecký obránce Filip Pavlík je třineckým odchovancem a za Oceláře sehrál v extralize tři zápasy v sezoně 2011/12. - Třinecký bek Bohumil Jank působil v Hradci Králové v letech 2013 až 2016. Zadák Tomáš Linhart nastupoval za Hradec ještě v první lize v letech 2003 až 2006. Útočník Daniel Rákos nastoupil také v druhé nejvyšší soutěži za Východočechy v sezonách 2007/08 a 2008/09. Forvardi Erik Hrňa (na 2 zápasy) a Jiří Polanský (1 zápas) oblékli dres Hradce Králové také v první lize v ročníku 2011/12. - Hradecký útočník Patrik Miškář oslaví ve čtvrtek 22. narozeniny.