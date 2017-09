Curych - Mezinárodní federace FIFA zahájí ve čtvrtek 14. září v 11:00 SELČ první fázi prodeje vstupenek na fotbalové mistrovství světa v Rusku 2018. Na webu www.fifa.com/tickets budou k dispozici lístky na jednotlivé zápasy, na konkrétní stadion či balíček vstupenek na duely konkrétního týmu.

Zájemci se budou moci o lístky ucházet do 12. října, přičemž nezáleží na tom, kdy žádost podají. FIFA jim pak nejpozději do 16. listopadu sdělí, zda byli úspěšní. Druhá část první fáze bude trvat právě od 16. do 28. listopadu, tentokrát ale na bázi "kdo dřív přijde".

Druhá fáze prodeje vstupenek začne 5. prosince, čtyři dny po losu základních skupin, a potrvá do 31. ledna 2018. O majitelích lístků se bude opět v případě vyššího zájmu rozhodovat losem, v druhé části druhé fáze od 13. března do 3. dubna získá lístky ten, kdo o ně zažádá dříve.

Od 18. dubna do 15. července, tedy až do dne finále, budou k dispozici "last minute" lístky z uvolněných blokací.

FIFA už dříve uvedla, že nejlevnější vstupenky na zápasy MS budou stát 105 dolarů (2300 korun). Finále v první kategorii vyjde až na 1100 dolarů (24 tisíc korun).

Všichni návštěvníci zápasů mistrovství světa si na žádost ruských úřadů musejí nechat vystavit fanouškovský identifikační průkaz (FAN ID). Díky němu budou moci například cestovat do země bez víza a ve dnech zápasů budou mít zadarmo městskou dopravu.