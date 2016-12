Moskva - Vdova po prvním ruském prezidentovi Borisi Jelcinovi odmítla jako lži výpady vlivného filmového režiséra Nikity Michalkova proti Jelcinově centru v Jekatěrinburgu na Urale. V tomto muzeu, zvěčňujícím Jelcinovu roli v chaotických 90. letech, se podle Michalkova "každý den šíří infekce rozrušující národní sebeuvědomění".

Držitel Oscara a dvou benátských Zlatých lvů Michalkov kritizoval "zhoubnou roli" Jelcinova střediska během parlamentního slyšení o kulturní politice. Centrum podle něj podává zkreslený výklad ruských dějin a nezaslouženě vysoko hodnotí Jelcinovu roli. Prý nenavrhuje středisko zavřít, ale upravit jeho program "dřív, než bude pozdě".

"Ani jedinkrát nebyl v Jelcinově středisku! Jak může kritizovat něco, co vůbec neviděl?" pozastavila se Naina Jelcinová. Připomněla také, že režisér svého času sloužil Jelcinovi, ale teď prý překrucuje fakta, klame a hanobí.

"Pamatuji si, že Nikita Michalkov býval důvěrníkem Borise (Jelcina) během voleb v roce 1996. Tehdy úplně jinak hodnotil reformy 90. let a přínos Jelcinova týmu pro budování nového Ruska. Upřímně řečeno, je to velice trpké. Ani jsem si nedokázala představit, že se za 20 let tak snadno zřekne toho, co říkal a dělal," zdůraznila.

Vdova připomněla, že na rozdíl od Michalkova viděli expozici prezident Vladimir Putin a premiér Dmitrij Medveděv, kteří Jelcinovo centrum loni osobně otevírali. I radu dohlížející na stavbu muzea řídili Putinovi kancléři, nejprve Sergej Naryškin, pak Sergej Ivanov.

Michalkov patřil do týmu Jelcinových poradců, nyní platí za oddaného Putinova stoupence. Pro natáčení svých filmů získává velkorysou státní podporu.

Do Jelcinova týmu svého času patřil i Putin, přesto však propaganda vykládá působení obou prezidentů jako dva protipóly, od úpadku země k novému vzestupu. S Jelcinovým jménem je spjat pád komunismu a rozpad Sovětského svazu, který Putin označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století.