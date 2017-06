Praha - Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí letos získal Jaromír Bláha, dlouholetý člen Hnutí Duha, který se významně podílí na ochraně šumavské divočiny. Za významný ekologický počin byl oceněn jihomoravský podnikatel a vizionář Libor Musil, jehož slavkovská firma LIKO-S vyvíjí zelené fasády pro výrobní haly a další budovy. Oba laureáti ocenění udělované Nadací Partnerství převzali v Praze.

"Cenu nevnímám jako metál, který se obvykle dostává v cílové pásce, ale jako drobnou finanční a obrovskou morální podporu do dalších let," řekl ČTK Bláha. V ochraně lesa vidí řadu záležitostí, které je ještě potřeba řešit. Ocenění patří podle něj celému Hnutí Duha i dobrovolníkům, kteří pro ekologickou organizaci pracují. "Všechno, co jsem udělal, tak dělal tým lidí," podotkl.

Bláha se v minulosti angažoval proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov v krajině České Kanady, inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření, je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek. Založil projekt Týdny pro les, který zapojuje veřejnost do sázení stromků, do jejich ochrany před zvěří a do revitalizace rašelinišť.

"Známý je především díky dlouhodobé práci v ochraně vzácných horských ekosystémů v Národním parku Šumava," uvedla Nadace Partnerství. Bláha už dřív převzal další ocenění. V roce 2000 to byla Haas-Lechnerova cena v Německu, kterou dostal jako jediný cizinec, a před třemi roky obdržel spolu s kolegy z Hnutí Duha cenu nadace EuroNatur za budování zelených a mírových mostů v Evropě, k jejímž nositelům patří i princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov.

Musila přivedla k vývoji ekologicky šetrných hal a administrativních budov náhoda, řekl ČTK. Na úpravách svého rodinného domu zjistil, že pokud člověk zasáhne do přírody citlivě, může stavba prostředí ve svém okolí zlepšit, což běžně se stavebnictvím ruku v ruce nejde. Ve své firmě vyzkoušel budovu vývojového centra, která pracuje hlavně s energiemi z přírodních zdrojů, maximálně využívá dešťovou i odpadní vodu a nemá nepříznivý vliv na mikroklima ve svém okolí. Podobně má fungovat nová výrobní hala firmy, která bude první svého druhu ve střední Evropě.

"Důležité je, že to inspiruje lidi," řekl Musil. Na stejném principu, jaký má vývojové centrum jeho firmy, je podle něj rozpracovaná desítka dalších projektů. Nebude to masová věc, je to drahé, doplnil.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 tragicky zahynul se svou dcerou při zimním přechodu Vysokých Tater. Loni cenu, která se uděluje od roku 1996, získal za celoživotní přínos ekolog, publicista a někdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan a za významný ekologický počin ji dostal severočeský podnikatel Daniel Pitek.