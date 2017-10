Chocerady (Benešovsko) - Komedii o rodině, která nemá čas jezdit na chatu a rozhodne se ji prodat, natáčí v těchto dnech v Růženíně na Benešovsku režisér a scenárista Tomáš Pavlíček. V příběhu, který diváky zavede do hlubokých lesů kolem řeky Sázavy, se v roli filmových manželů setkali David Vávra a Ivana Chýlková. Další členy rodiny ztvární Jan Kačer, Jana Synková, Tereza Voříšková a Jan Strejcovský. Pavlíčkův druhý celovečerní snímek Chata na prodej bude mít premiéru příští rok v létě.

"Z jedné strany je to takový třígenerační portrét české rodiny na téma chatařství a co dělat s chatou, když už na ni není čas jezdit. Současně se snažíme o to, aby to byla komedie, takže by to měl být humorný portrét rodiny, která prodává chatu," řekl dnes ČTK v pauze mezi natáčením Pavlíček.

Filmař, který na sebe upozornil debutem Parádně Pokecal, se inspiroval situací ve vlastní rodině, jež se stará dokonce o dvě chaty. "Častokrát se děje, že o víkendu rodiče jedou na jednu chatu, tam se to snaží posekat a upravit, dojedou domů a druhý den jedou na druhou chatu," uvedl. Skutečnost, že pobyt na chatách už dávno nelze nazvat rekreací, mu přišla jako zajímavý námět na film.

"Já nejsem vůbec chatařský typ, ale kdybych měla partnera, který by to nějakým způsobem obhospodařoval a já se tady mohla jen procházet, tak by to bylo jako fajn," zhodnotila filmové prostředí Chýlková. Chata, kterou Pavlíček vybral pro natáčení, je na její vkus moc ztracená v údolí a v lesích. "Je tu trošku moc lesů kolem, takže je tady vlhko, já mám radši kopec a výhled do krajiny. Tohle místo je na mě moc utopené," svěřila se Chýlková. Naopak Vávrovi lesy kolem Sázavy vyhovují. "Když mně bylo asi 12 let, tak tady bylo to krátké období skautingu a díky tomu jsme se skauty chodili tímhle směrem. Posázavská stezka to byla pro nás taková malá Amerika," zavzpomínal.

Hledání filmové chaty bylo podle režiséra náročné a dlouhé. Chtěl, aby byl blízko les a potok, chata měla relativně velkou parcelu a hlavně byla na samotě, protože jde o komorní příběh. "Tahle byla ze sta chat, co jsme viděli, ta nejlepší," řekl Pavlíček.

Zda se chatu nakonec podaří prodat, režisér ani herci neprozradili. Podle Pavlíčka se to divák dozví až krátce před závěrečnými titulky. Vávra uvedl, že kdyby záleželo na něm, tak by se staré trampské chaty nezbavoval, protože miluje "dotýkané věci". "Útulné růžky chaty mám rád, ačkoliv ji sám nemám," dodal herec, který je povoláním také architekt.