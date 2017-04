Příbram - Dlouho se zdálo, že Rumun Bogdan Vatajelu bude jen další nevydařenou akvizicí fotbalistů Sparty. Jenže pak konečně dostal šanci v sestavě A-týmu a rázem se zařadil mezi nejlepší hráče. Nejprve dobrým výkonem pomohl porazit Plzeň a v pátek zařídil i výhru nad Příbramí.

"Bylo to těžké. Začínáte přemýšlet, že když nehrajete za áčko, jestli to byl správný krok a zda jsem připravený na takový tým. Začnete si pokládat otázky. Najednou jsem ale v týmu a vyhráli jsme oba zápasy. Takže mám radost. Ale také vím, že musím pokračovat v takových výkonech," řekl po utkání novinářům Vatajelu, který přišel v zimě z rumunského celku Universitatea Craiova.

Ačkoli byl čtyřiadvacetiletý Rumun údajně nejdražší zimní posilou Sparty, nastupoval jen za juniorku a nevypadalo to, že dostane šanci. Tu dostal až kvůli zdravotním potížím v týmu, když trenér Petr Rada už neměl na levého záložníka příliš jiných variant. Vatajelua tak nasadil proti Plzni a on se mu odvděčil dobrým výkonem.

Ještě lépe si vedl v Příbrami, kde byl klíčovou postavou týmu při výhře 2:1. Připravil oba góly pro Josefa Šurala, po dalším z jeho centrů trefil Tiémoko Konaté tyč, navíc přidal i dvě zajímavé střely.

"Prožívám teď skvělé období. Ale bez týmu by to neznamenalo nic. Takže je to především týmový výkon a výsledek, za který jsem rád. Jsem také šťastný za Šuryho, který se trefil dvakrát," uvedl Vatajelu, přezdívaný Bóža.

Podařilo se mu tak fanoušky rychle přesvědčit, že v jeho případě by nemělo jít o nevydařený transfer, jak už se začínalo zdát. "Když dva měsíce nehrajete, tak se lidé začnou ptát, co to bylo za nákup. To je normální. Když nezahrajete dobře, hned se začne řešit, co to kupovali. Naopak když se první zápas povede, všichni si nákup chválí. Takový je fotbal," prohlásil Vatajelu.

Nyní ale věří, že si řekl o to, aby s ním ve Spartě do budoucna počítali. "Já jsem sem nešel kvůli tomu, abych za půl roku zase odešel. Já chci hrát za Spartu, získávat s ní trofeje a být úspěšný. To je můj cíl," dodal.

Trenéra Radu svými výkony skutečně zaujal. Bývalý český reprezentant v něm vidí trochu i sám sebe z doby, kdy v osmdesátých letech hrával za Duklu. "Má velmi dobrou kopací techniku i driblink. Fantastickou levačku. Je drobné postavy, má tah na branku, dovolí si jeden na jednoho. Něco jako jsem byl já. Je dobrej," chválil svěřence Rada.

Ačkoli Vatajelu přicházel jako levý bek, kouč ho raději staví do zálohy, aby eliminoval komunikační nedostatky. "Na beku by mohl být trochu problém v komunikaci, takže je to teď pro mě spíše záložník do ofenzivy," vysvětlil kouč Sparty. "Dlouho jsme čekali, než Vatajelua nasadíme. Nakonec to bylo vynucené, ale on se nám odvděčil velice dobrými výkony. Kéž by mu to vydrželo dál," dodal.