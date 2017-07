Darfo Boario Terme (Itálie) - Český biker Jan Vastl skončil na mistrovství Evropy horských kol v cross country mezi muži do 23 let sedmý. Šampionem se stal domácí Ital Gioele Bertolini, držitel juniorského stříbra z roku 2013.

Jednadvacetiletý Vastl ztratil na vítěze dvě minuty a 28 vteřin. Umístěním v první desítce navázal na pátou v této kategorii z roku 2014 a předloňské čtvrté místo. Loni ve švédské Huskvarně závod nedokončil. Druhý český zástupce Matěj Průdek měl technické potíže a do cíle nedojel.

Bertolini zvítězil o šest vteřin před krajanem Nadirem Colledanim, členem bronzové italské štafety ze čtvrtečního závodu. Minutu a čtvrt na vítěze ztratil devatenáctiletý dánský talent Simon Andreassen. Také dvojnásobný mistr Evropy mezi juniory (2014 a 2015) už měl v Darfo Boario Terme na kontě cenný kov - štafetě pomohl ke stříbru.

Šampionát dnes vyvrcholí závody elitní kategorie žen a mužů.

ME v cross country horských kol v Darfo Boario Terme:

Muži do 23 let: 1. Bertolini 1:13:16, 2. Colledani (oba It.) -6, 3. Andreassen (Dán.) -1:15, ...7. Vastl -2:28, Průdek (oba ČR) nedokončil.

12:00 ženy elite,

15:00 muži elite.