Uherské Hradiště - Projekce filmů se slovenskou herečkou Magdou Vášáryovou provázejí na letošním 43. ročníku Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zaplněné sály. Vášáryová v pátek převzala výroční cenu Asociace českých filmových klubů, uvádí filmy, ve kterých účinkovala a dnes odpoledne povede také lekci filmu v odborném programu. Nabídku vést workshop dostala poprvé. "Přemýšlím, co jim řeknu. Jsem z toho vyděšená," řekla dnes novinářům Vášáryová.

Herečka se ve filmech neobjevuje od začátku 90. let, kdy se vrhla na politickou dráhu. Přesto prý ještě donedávna dostávala od režisérů nabídky na spolupráci. Jednou z největších byla možnost ztvárnit roli v oskarovém snímku Kolja.

"Dospělejší Svěrák dokonce telefonoval mému muži a mladý Svěrák se zlobil, že už nehraji, když on zrovna začal režírovat. Dvacet šest let jsem hrála a teď už 28 let nehraji. Ale začínám si to užívat, že jsem byla jedním ze spolutvůrců věcí, na které lidi dneska pořád chodí. To je příjemné," uvedla Vášáryová.

Dnes se bývalá diplomatka věnuje práci v Živeně, nejstarším ženském spolku na Slovensku. Založila také Institut pro kulturní politiku. "Nikdy jsem nechtěla být herečkou, mou láskou byla matematika. Toužila jsem být intelektuálkou, což se mezi hereckými kolegy tak moc nenosí," uvedla.

Herec představuje podle Vášáryové objekt. "Ne všichni, jako i já, snesou tu manipulaci režisérů vámi. Tohle byl můj problém v herectví. Kdo je intelektuálně zaměřený, měl by se stát dramaturgem nebo režisérem. Jako herec totiž trpí," řekla. Podle ní je nebezpečné, když kohokoli lidi oslavují. "Viděla jsem spoustu herců, hereček i politiků, kteří takhle z toho zblbli a už se pak s nimi nedalo moc dělat. Propadnou tomu velice rychle. To se pak nedá vyléčit," řekla.

Na LFŠ přijela Vášáryová poprvé. V pátek se při oslavách 50 let kina Hvězda ujala představení legendárního snímku Markéta Lazarová, který následně zhlédli diváci. Film podle ní mohl být ještě daleko slavnější. "My sami jsme ho zavřeli do sejfu. Je dobré si to uvědomit. My chceme být takové ty provinční země. Když vzniká nějaké dílo, něco, co to převyšuje, tak ho setneme. To děláme my Slováci a vy Češi taky. Takových Markét mohla vzniknout spousta, ale my z nějaké zhůvěřilé loajality k ideologii jsme tomu zabránili," uvedla Vášáryová.

Současnou filmovou tvorbu v České republice a na Slovensku nepovažuje za nijak výjimečnou. Z tvorby snímků podle ní vymizeli dramaturgové, což není dobře. "Mladí lidé, kteří chtějí být režiséry, přestali asistovat mistrům. Musíte ovládat tu profesi. Každý, kdo má 24 let, má pocit, že vyhraje v Cannes. Ty filmy jsou jako nedonošené děti. Až na výjimky. Filmů jako Pelíšky, kde jsou krásně udělány dialogy, je málo," uvedla Vášáryová.