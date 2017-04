Pardubice - Hokejisté Karlových Varů zvládli v 10. kole baráže těžký úkol a po výhře v Pardubicích 2:1 se vrátili do boje o záchranu v extralize. S Energií to nevypadalo dobře, od 17. minuty prohrávala, ale obětavým výkonem dokázala stav otočit a vydolovat tři body. Vítěznou branku vstřelil při oslabení obránce Marek Baránek. Karlovy Vary a Pardubice nyní mají za jasně vedoucí Jihlavou shodně 14 bodů.

Karlovarští potřebovali k zachování reálné naděje na záchranu vyhrát a začali i díky přesilovce lépe. Pardubický gólman Růžička zlikvidoval jak pohotovou dorážku Fleka, tak o chvíli později únik Rachůnka. Domácí se rozjížděli pomaleji, ale ve druhé polovině první části přebrali ofenzivní snahu. Nahodilův blafák ještě gólem neskončil, ovšem Chaloupkova ukrytá střela v 17. minutě už ano. Chvíli poté nezužitkoval nájezd Schaus.

Dynamo si převahu přeneslo i do druhé třetiny a bylo blízko dalším gólům. Tomášek nedotáhl kličkovanou a Beranova teč mířila těsně vedle branky. Honzík se ale nejvíce zapotil při Čáslavově střele, která mu propadla do brankoviště, odkud puk do bezpečí odklidili až obránci. Energetici těžké chvíle přestáli a sami zaútočili, jenže Tomeček v dobré šanci pálil vedle a Flek svůj samostatný únik zakončil bekhendem pouze do Růžičkovy lapačky.

Stejnou stranu hokejky využil k zakončení i na druhé straně Nahodil a zásluhou Honzíka dopadl stejně neslavně. Karlovy Vary si po většinu času udržovaly střeleckou převahu a ve 36. minutě daly utkání nový náboj. Stačila k tomu chyba Ovčačíka, kterou přesně mířenou střelou nad Růžičkovu lapačku potrestal bek Baldajev. Energie tak v boji o záchranu stále žila.

"Atmosféra před zápasem byla jiná, v kabině bylo ticho, všichni se soustředili hlavně sami na sebe. Věděli jsme, že je to strašně důležitý zápas, který nesmíme prohrát. Nakonec jsme měli lepší pohyb než Pardubice, na nich bylo vidět, že je ten poslední krok trochu svazuje," všiml si karlovarský kapitán Václav Skuhravý.

A to i ve 47. minutě po vůbec první přesilovce Pardubic v zápase. Rozhodčí nejprve po poradě s kolegou u videa rozhodli, že puk po dorážce nepřešel brankovou čáru za Honzíkem, v závěru výhody pak Nahodil minul odkrytou branku. Trestat mohl Flek, ale v nájezdu znovu nevyzrál na Růžičku. Karlovarské hráče to nemrzelo dlouho, protože při oslabení v 53. minutě ujel obránce Baránek a střelou do protipohybu Růžičky poslal svůj tým poprvé v zápase do vedení.

"Zbývalo šest minut do konce a potřebovali jsme vyhrát za tři body, takže jsme to museli zkoušet i v oslabení. Kluci dobře vypíchli kotouč, já jsem zrovna dělal oblouk, tak jsem si tam najel a naštěstí to prošlo. Byla to obrovská radost a euforie," popsal Baránek.

Karlovy Vary pak vsadily na úpornou defenzívu, přes kterou se domácí nemohli prodrat. Dynamu ke srovnání nepomohla ani přesilová hra v závěru. Energie těsný náskok udržela a vrátila se do boje o záchranu, s Pardubicemi má shodně 14 bodů, čtvrté České Budějovice ztrácí bod.

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře a ačkoliv jsme vedli 1:0, tak nás soupeř přebruslil. O přestávce jsme proto hráče nabádali, aby zlepšili pohyb, ale to se vůbec nestalo. Soupeř vyrovnal. A když už jsme konečně po dlouhé době měli přesilovku, tak jsme ji nevyužili, navíc jsme sami inkasovali. To celý zápas rozhodlo. Karlovy Vary měly závěr jasně pod kontrolou, my jsme šlapali vodu a jen díky brankáři Růžičkovi jsme prohráli pouze 1:2," zhodnotil duel pardubický asistent Otakar Janecký.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Janecký (Pardubice): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře a ačkoliv jsme vedli 1:0, tak nás soupeř přebruslil. O přestávce jsme proto hráče nabádali, aby zlepšili pohyb, ale to se vůbec nestalo. Soupeř vyrovnal. A když už jsme konečně po dlouhé době měli přesilovku, tak jsme ji nevyužili, navíc jsme sami inkasovali. To celý zápas rozhodlo. Karlovy Vary měly závěr jasně pod kontrolou, my jsme šlapali vodu a jen díky brankáři Růžičkovi jsme prohráli pouze 1:2."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Vstoupili jsme do zápasu velice koncentrovaně a po většinu první třetiny byli lepší, bohužel jsme ale neproměnili šance a soupeř šel do vedení, což nás trochu rozhodilo. Psychika u našeho mladého týmu pracovala, ale musím hráče pochválit, že ten nepříznivý stav otočili v přesilovce soupeře a dotáhli zápas do vítězného konce."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Chaloupka (P. Sýkora, Rolinek) - 36. Baldajev (Vachovec), 53. Baránek (Dušek, Harant). Rozhodčí: Mrkva, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 9299.

Sestavy:

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Ovčačík, Ščotka, Chaloupka - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - M. Bárta, Špirko, M. Beran - Panna, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák - V. Tomeček, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, Gríger, O. Beránek - Kohout, Zadražil, Dušek. Trenéři: Tlačil, Antonik a Kverka.