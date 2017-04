Nymburk - Libor Varhaník byl znovu zvolen předsedou Českého atletického svazu. Na valné hromadě v Nymburku dostal od 120 delegátů 102 hlasů. Nikdo jiný na funkci předsedy nekandidoval. Pokračovat budou i oba místopředsedové Oldřich Zvolánek a Jaroslav Přibáň.

Jednapadesátiletý Varhaník stojí v čele svazu od roku 2009, kdy nahradil dlouholetého předsedu Karla Pilného. Po dnešní volbě zahájí třetí čtyřleté funkční období.

Varhaník se hodlá zaměřit na atletické soutěže, zejména pro věkovou kategorii od 13 do 18 let. "To je klíčová skupina, na kterou teď musíme sázet," řekl po zvolení.

Trápí ho zanedbaná sportovní infrastruktura. "Cílem je vybudovat další haly, aby měla rostoucí členská základna kde provozovat atletiku v zimních měsících," dodal Varhaník.