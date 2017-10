Teplice - Fotbalisté Teplic v duelu 11. kola první ligy doma porazili Karvinou 1:0. Dvě minuty před koncem se o to zasloužil David Vaněček svým pátým zásahem v sezoně. Tepličtí tak drží domácí neporazitelnost, když zde uhráli všechny své čtyři výhry a dvě remízy. Karviná z posledních deseti utkání vyhrála jediné a potřetí za sebou nedala gól, na který čeká už 304 minut. Na hřištích soupeřů čeká na gól dokonce 412 minut.

Teplice nemohly nasadit nemocného záložníka Filla a bez své opory se v útoku spíše trápily. V úvodu tak byla nebezpečnější Karviná, ale Budínský své dvě nadějné střely poslal těsně vedle branky. Mimo skončily i na druhé straně pokusy Ljevakoviče a Rezka.

Karviná hrozila s blížícím se poločasem. Lingr pálil těsně vedle, Kalabiškovu hlavičku musel vyškrábnout brankář Diviš a po Šislerově hlavičce musel za překonaným gólmanem odkopávat míč Šušnjar. Neuspěl ani Budínský s ranou z dálky na začátku druhé půle.

Domácí výrazněji zahrozili až ve 49. minutě, ale při závaru nedokázali propálit karvinské obránce. A Ljevakoviče vychytal gólman.

Deset minut před koncem mohla Karviná rozhodnout, ale střelecké trápení potvrdil i Štěpanovský a v dobré pozici přestřelil. Brankář Diviš vychytal také Panáka.

Karviná na zahozené šance doplatila dvě minuty před koncem. Vondrášek poslal před branku vysoký nákop, než že by cíleně centroval, míč si ale našel Vaněček, v souboji přeskočil stopera hostů a hlavou zařídil Teplicím vítězství.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsem moc rád, že se nám utkání povedlo dotáhnout do vítězného konce. Nehráli jsme dobře, bylo na nás hrozně vidět, že to je to důležité. Chtěli jsme potvrdit předminulou výhru s Libercem a bod z Boleslavi. Rodilo se to hrozně těžce. Myslím, že Karviná výborně vstoupila do zápasu, to nás trochu zaskočila. Celý poločas jsme se nemohli dostat do hry. Hráči se o přestávce uklidnili. I když ani druhý poločas nebyl ideální, hra se vyrovnala. V závěru jsme dali moc hezkou branku, ale k ideálu to mělo daleko. Bylo na nás vidět, že strašně moc chceme, ale měli jsme trošičku svázané nohy. Nakonec se štěstí přiklonilo k nám."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Pro nás je to těžké hodnocení. Neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel výsledkově dopadlo stejně jako předchozí zápasy. Jsem zklamaný z výsledku, ne z výkonů hráčů, to naopak. Byli jsme daleko aktivnější než v předchozích utkáních venku, vytvářeli jsme si příležitosti, hráli jsme ofenzivně, bohužel opakovaně neproměňujeme šance. A bohužel, když utkání spělo k remízovému výsledku, dostali jsme z ojedinělého závaru branku. Viděl jsem hráče, jsou zlomení. V naší situaci nehrajeme na krásu, ale na body, a ty jsme tady nezískali."

FK Teplice - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 88. Vaněček. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Kříž. ŽK: Krob, Červenka (oba Teplice). Diváci: 4036.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hyčka (68. Vošahlík), Trubač (59. Červenka), Rezek - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Karviná: Berkovec - Čolič, Lischka, Košťál, Vondra - Šisler, Budínský - Lingr (77. Štepanovský), Moravec, Kalabiška (81. Wágner) - Panák. Trenér: J. Weber.