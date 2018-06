Kladno - Hokejový mistr světa z roku 2010 Petr Vampola si rozmyslel konec kariéry a v nacházející sezoně bude nastupovat za prvoligové Kladno. Šestatřicetiletého útočníka, který dosud působil rovněž v druhé nejvyšší soutěži v Českých Budějovicích, zlákala možnost zahrát si s Jaromírem Jágrem.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou přemýšlel o konci kariéry už loni po předčasném odchodu z extraligové Mladé Boleslavi, ale nakonec se dohodl v říjnu s Českými Budějovicemi. V 35 zápasech první ligy včetně play off si připsal 35 bodů za 10 branek a 25 asistencí.

"Když jsem seděl po sezoně s vedením Motoru, byli jsme všichni moc zklamaní z toho, jak to dopadlo. Tenkrát jsem byl na 90 procent přesvědčený, že už pokračovat nebudu a budu se věnovat jiným věcem, jako je rodina a aktivity, které jsem doteď dělat nestíhal nebo nemohl," napsal Vampola na svém facebookovém profilu.

Jeho rozhodnutí ale změnila textová zpráva od Jágra. "Za nějaký čas ležím u bazénu na dovolené, kde už jsem byl jako 'důchodce', a pípne mi sms od člověka, kterého beru jako kamaráda, ale zároveň za jednu z největších postav světového hokeje a svůj vzor, kterého jsem obdivoval od malička," uvedl Vampola.

Jágr jej přesvědčoval, že končit v 36 letech je brzy a může si zahrát s ním a pokusit se pomoci Kladnu k návratu do extraligy. S obnovením osm let staré spolupráce ze světového šampionátu v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem souhlasil i proto, že z Prahy to má do Kladna blízko. Na jihu Čech byl pouze se synem.

"Můžu být doma s rodinou, vzít opět sebou mladého, mít ho pod kontrolou a ještě využít kvalitu Kladna, které s mládeží pracuje na super úrovni. A hlavně je to šanci si na opravdu na své poslední štaci zahrát s Jardou Jágrem, doufám zažít ještě nějaký úspěch a hlavně srandu a radost z hokeje," dodal Vampola.

Vedle zlata z mistrovství světa 2010 získal ještě o rok později na šampionátu bronz. V extralize má na kontě tituly se Vsetínem (2001), Plzní (2013) a Libercem (2016), hrál také v Kontinentální lize, ve Švédsku a Švýcarsku.