Praha - Valná hromada Fotbalové asociace ČR v Praze schválila úpravu stanov při volbě předsedy. Změna zajistí, aby se do budoucna zabránilo patovým situacím, jak požadovaly mezinárodní federace FIFA a UEFA. Ve druhém a třetím kole budou o šéfovi FAČR nově rozhodovat hlasy všech delegátů bez ohledu na komory. Schválení úpravy zároveň odvrátilo hrozbu zavedení takzvané normalizační komise ze strany FIFA.

Zástupci Čech a Moravy se na úpravě stanov dohadovali od loňského června, kdy valná hromada zablokovala volbu předsedy a ani tři kola nerozhodla o nástupci Miroslava Pelty. Nový šéf FAČR, jímž se stal Martin Malík, byl zvolen až v prosinci.

UEFA a FIFA proto volaly po změně, která by patu do budoucna zabránila. Mezinárodní federace pohrozily sérií sankcí a zavedením normalizační komise, pokud nedojde ke změně do 15. června.

"Valná hromada dopadla v zájmu fotbalu. Návrh se nerodil úplně jednoduchým způsobem. Různé názory se ozývaly do poslední chvíle, takže jsem neměl pocit, že je to jednoznačné," řekl na tiskové konferenci Malík.

"Zejména v uplynulých dnech jsem se snažil udělat maximum, abych s lidmi na moravské straně mluvil. Úplně klidný jsem nebyl, protože to bylo hodně rozbouřené. Přiznám se, že jsem se na dnešek ani moc nevyspal. Celkem dost jsem si oddychl," řekl předseda FAČR.

Česká a moravská komora se v dubnu po dlouhých jednáních dohodly na úpravě, což posléze stvrdily podpisem, a dnes návrh změny schválila valná hromada. V Čechách bylo pro návrh všech 128 delegátů, za Moravu hlasovalo pro úpravu 43 ze 73 delegátů, 26 bylo proti a čtyři se zdrželi hlasování.

"Na Moravě byly dva proudy. Kluby první a druhé ligy včetně krajů a okresů měly většinový názor pro schválení stanov, kluby MSFL a divizí měly úplně opačný názor. Věřil jsem, že to dobře dopadne, ale že to bude těsné," podotkl místopředseda FAČR za Moravu Zdeněk Zlámal.

"Já měl obavu. Jestliže 30 klubů divize chce ovládat fotbalový orgán, který má 300 tisíc lidí, a ignorují dohodu, kterou podepíší vrcholní představitelé Moravy, tak je to něco nemocného. Pracovali jsme ještě tady na chodbách," dodal místopředseda za Čechy Roman Berbr.

Volilo se veřejně, neboť neprošel návrh předsedy klubu Dolního Benešova Petra Machovského, aby se hlasovalo tajně. "Myslím, že by to dopadlo špatně, schovali by se za tajné hlasování," mínil Berbr.

Dohoda v bodě volby šéfa asociace částečně omezuje dvoukomorový systém. Po úpravě stanov bude nově pouze v prvním kole předseda potřebovat pro zvolení nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Moravy. Ve druhém kole, do kterého by nově šli všichni uchazeči, by zvítězil kandidát s nejvyšším součtem hlasů v obou komorách dohromady.

Pokud by došlo k remíze, postoupí do třetího kola ti, kteří získají nejvíce hlasů v druhém kole. Předsedovi by pak znovu stačil prostý nejvyšší součet hlasů v obou komorách dohromady. Pokud by opět došlo k rovnosti, musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los.

V případě, že by dnes úprava neprošla, normalizační komise by mohla převzít funkce výkonného výboru FAČR i předložit valné hromadě návrh změněných stanov. Zřejmě by byl zrušen dvoukomorový systém.

Vedle rozhodování o stanovách dnešní valná hromada také zvolila jednoho člena výkonného výboru za okresy a kraje Čech. Suverénně se jím stal Michal Blaschke, který byl jediným kandidátem.