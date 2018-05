Praha - V pátek se v Praze uskuteční dvacátá valná hromada Fotbalové asociace ČR. Zásadním bodem programu bude úprava stanov při volbě předsedy, aby se do budoucna zabránilo patové situaci, jak požadují mezinárodní federace UEFA a FIFA. Zároveň se bude volit jeden člen výkonného výboru.

Úprava stanov dlouhé měsíce rozděluje českou a moravskou komoru. Změna má vyřešit to, aby při volbě šéfa asociace nenastával pat jako vloni v červnu. V prosinci na další valné hromadě byl sice novým předsedou zvolen Martin Malík, ale Morava navrhovanou úpravu stav neodsouhlasila.

UEFA a FIFA pak pohrozily FAČR zavedením normalizační komise, pokud do 15. června nepřijde změna. Česká a moravská komora se v dubnu po dlouhých jednáních dohodly na úpravě, což posléze stvrdily podpisem a výkonný výbor materiál odeslal oběma mezinárodním federacím.

Nyní musí změnu schválit delegáti valné hromady a je k tomu zapotřebí nadpoloviční většina hlasů v české i moravské komoře. "Pokud na valné hromadě dohodu nepotvrdíme, zakročí FIFA s maximální vážností. Podobnou situaci řeší v celé řadě dalších zemí a bylo nám jasně sděleno, že s námi nebudou mít slitování a udělají z nás exemplární příklad pro všechny ostatní národní asociace," uvedl místopředseda FAČR za Čechy Roman Berbr.

"Dohoda Čech a Moravy je oboustranným kompromisem a jiná cesta v tuto chvíli, než ji jasným mandátem na valné hromadě schválit, za nás není. Slib a podání ruky jsou pro mě svaté, podepsaná dohoda pak dvojnásobně," dodal Berbr. "Pokud bude někdo aktivně vystupovat proti této dohodě, bere na sebe za tuto skutečnost samozřejmě osobní zodpovědnost," řekl Malík.

Dohoda zachovává dvoukomorový systém. Po úpravě stanov by pouze v prvním kole předseda potřeboval pro zvolení nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Moravy. Ve druhém kole by zvítězil kandidát s nejvyšším součtem hlasů v obou komorách dohromady. Pokud by došlo k remíze, postoupí do třetího kola ti, kteří získají nejvíce hlasů v druhém kole. Předsedovi by pak znovu stačil prostý nejvyšší součet hlasů v obou komorách dohromady. Pokud by opět došlo k rovnosti, musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los.

Valná hromada začne v pátek v pražském hotelu Marriott v 10:00. Vedle úpravy stanov se bude mimo jiné také volit jeden člen výkonného výboru za okresy a kraje.