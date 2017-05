Praha - Valná hromada Fotbalové asociace ČR se uskuteční v řádném termínu 2. června v Praze. O tom, zda bude volební, rozhodnou samotní delegáti při schvalování programu. Rozhodl o to dnes výkonný výbor FAČR na mimořádném zasedání kvůli obvinění předsedy Miroslava Pelty a fotbalové asociace v případu možného zneužití dotací z ministerstva školství na sport.

"Musíme dodržovat stanovy, které máme. Valná hromada proběhne úplně v pořádku. Budou-li kandidáti, budeme volit. Pokud nebude zvolen předseda, nebude volen ani výkonný výbor, ale budou voleni členové dalších komisí," řekl místopředseda FAČR Roman Berbr na tiskové konferenci.

Dosud jediným oficiálním kandidátem na předsedu je Pelta, který je však od pátku ve vazbě. Přihlášku podal ještě před obviněním. Podle Berbra do páteční uzávěrky přihlášek přibudou další kandidáti. Objevily se prý i návrhy, aby kandidoval on sám.

"Kandidátky na mě jako předsedu na asociaci leží. Otázkou je, jestli je podepíšu. Hledáme i jinou variantu," uvedl Berbr. Na dotaz, zda si umí představit Peltovu kandidaturu, řekl: "V tomto momentu je to pro mě složité."

Pokud by valná hromada rozhodla, že volit nebude, je jednou z variant prodloužení současných mandátů členů výboru až do mimořádné valné hromady. "Určitě by se to muselo upravit ve stanovách, které by hromada musela schválit. Současné stanovy to dle nás umožňují, ale chceme mít stoprocentní právní jistotu, tak chceme v takovém případě předložit drobnou úpravu stanov," řekl generální sekretář Rudolf Řepka.

Podle něj není uvalení vazby na Peltu komplikací pro chod asociace. "Nechci tu situaci zlehčovat, ale vypadl jeden článek ze soukolí. Máme tu dva místopředsedy a usnášeníschopný výbor. V tuto chvíli běží FAČR naprosto bezproblémově," řekl Řepka. Spolu s místopředsedou Zdeňkem Zlámalem byl pověřen vést jednání o zachování finančních zdrojů z dotací, jejichž vyplacení by kvůli vyšetřování mohlo být pozastaveno.

"Pokud by všechny příjmové složky nebyly dodrženy, pak předložíme výboru zkrácení výdajů, abychom zůstali ve vyrovnaném rozpočtu," uvedl Řepka.

Berbr odmítl návrh pražské Slavie, aby vznikla "úřednická vláda". Podle něj ligové kluby, které se před rokem osamostatnily v rámci Ligové fotbalové asociace, nemají na podobné návrhy právo. "Liga se před rokem rozhodla, že půjde samostatnou cestou. Je to jiná firma, než jsme my. Návrhy o úřednické vládě jsou zcela mimozemské," prohlásil Berbr. Kluby se situací budou tento týden zabývat na mimořádném setkání majitelů.

"Pan Berbr dnes potvrdil oprávněnost našich požadavků na rozsáhlou reformu českého fotbalu. Jeho kandidatura na předsedu krizi dále prohloubí," reagoval ihned na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. "Jeho tvrzení o tom, že FAČR a LFA jsou dvě rozdílné firmy a nemají spolu nic společného, je vědomá manipulace a výsměch všem klubům," dodal.

FAČR byla obviněna jako právnická osoba. Stíhána je spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace jakékoliv provinění odmítá.

"My nyní nenahlížíme do spisu. Nemáme informace, které k tomu vedou. Máme obvinění, ale to jsme museli dostat, protože nás zastupoval předseda. To vychází z nového zákona," řekl Berbr. "Asociace si není vědoma provinění a uděláme brutální obhajobu. Najali jsme tři právní kanceláře. Jednu v Ústí, jednu v České Lípě a jednu v Praze. Po nahlédnutí do spisu začneme pracovat. V tuto chvíli to bereme jako jednostranný názor represivní složky. My máme opačný názor a začneme se bránit," dodal.

