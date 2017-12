Paříž - Válka proti takzvanému Islámskému státu (IS) v Sýrii skončí vítězstvím do poloviny nebo konce února. Slíbil to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru s televizní stanicí France 2. Šéf Elysejského paláce v interview odvysílaném v neděli rovněž prohlásil, že bude třeba hovořit se syrským prezidentem Bašárem Asadem.

"Devátého prosince irácký premiér (Hajdar Abádí) oznámil vítězství nad Daeš (arabská zkratka pro IS) a já si myslím, že do poloviny nebo konce února vyhrajeme válku v Sýrii," řekl Macron.

Francouzský prezident už tento týden prohlásil, že do poloviny nebo konce února budou v Sýrii pokračovat vojenské operace. Jeho vyjádření jsou v rozporu s tvrzeními Ruska o tom, že Sýrie už je od IS zcela osvobozena.

Macron rovněž prohlásil, že je třeba hovořit s Asadem, byť ho označil za nepřítele syrského lidu. Mnohé západní země přitom požadují jeho okamžitý odchod.

Syrský konflikt, který začal v roce 2011 potlačováním pokojných demonstrací, si vyžádal více než 340.000 mrtvých. Miliony lidí boje vyhnaly z domovů.