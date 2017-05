Kuřim (Brněnsko) - Ministryní školství i nadále zůstává Kateřina Valachová (ČSSD), ačkoliv původně měla odejít z funkce poslední květnový den. Ministryně oznámila, že chce obhájit kariérní řád učitelů ve Sněmovně a dokončit práci na novele, kterou dnes senátoři vrátili s úpravami dolní komoře. Demisi, kterou podala k dnešnímu datu kvůli kauze se sportovními dotacemi, ale nestahuje. Prezident Miloš Zeman poté oznámil, že pokud si Valachová svůj odchod do 10. června nerozmyslí, po návratu ze zahraničí ji odvolá a na její místo jmenuje současného náměstka Stanislava Štecha.

Návrh na odvolání Valachové k dnešnímu dni a jmenování Štecha má Pražský hrad od pátku. Zeman zopakoval, že považuje za nesmysl, aby se měnili ministři několik měsíců před volbami. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nicméně nadále s odvoláním Valachové počítá. "Není důvod měnit cokoliv na rozhodnutí, které bylo učiněno," uvedl. Štech by měl podle něj být u rozhovorů týkajících se rozpočtu kapitoly, rychle je třeba řešit i dotace ve sportu.

Ministryně zdůvodnila rezignaci jako přijetí politické odpovědnosti za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Je podezřelá z toho, že se domlouvala s šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. Rezignaci Valachová oznámila v době, kdy vládu odmítal opustit kvůli podezřením z obcházení daní či ovlivňování médií tehdejší ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO).

Kariérní řád může Sněmovna projednávat nejdříve na své další schůzi, která má začít 27. června. Podle zákona musí předseda Sněmovny novelu na program zařadit, jednací řád ale už neukládá, že ji poslanci musí také projednat.

Senátoři chtějí v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky třídním učitelům. Měli by dostávat 3000 korun měsíčně, tedy dvojnásobek částky schválené Sněmovnou. Finančně by si měli polepšit i pedagogové vykonávající některé specializované činnosti, které by ale měly být zredukovány. Ministryně Valachová navrhované změny odmítla.

"Návrhy by nebyly dostatečně rozpočtově kryty a způsobovaly by rozbroje v pedagogických sborech," soudí ministryně. Schválení novely beze změn se jí nepovedlo prosadit o dva hlasy - pro bylo 34 přítomných senátorů. Pro zamítnutí novely hlasovalo 26 senátorů.

Kariérní řád učitelů počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Každý začínající učitel bude muset absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, kde bude působit. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně, nebo 1500 korun při sníženém úvazku.