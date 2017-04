Praha - Ministerstvo školství pracuje na komplexní revizi rámcových vzdělávacích programů, která by měla vést k vytvoření odlišných maturit pro gymnázia a střední odborné školy. V rozhovoru s ČTK to dnes řekla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Nový způsob ověřování by měl fungovat od roku 2022, kdy se povinnou součástí státních maturit stane zkouška z matematiky.

V současnosti je podle ministryně systém nastaven tak, jakoby byl výstup z gymnázia a střední odborné školy shodný. "Myslím si, že poslední dva roky, ale celkově v dekádě je zřejmé, že tomu tak není," řekla. V roce 2021 či 2022 by proto měl být jiný jak obsah vzdělávání, tak i obsah ověřování znalostí a dovedností.

Valachová se domnívá, že je nutné udělat pořádek v rámci velkého množství různých středoškolských oborů. Není podle ní zcela jasné, zda se některé obsahově nepřekrývají nebo jestli jsou vůbec potřebné. Do roku 2018 chce proto rámcové vzdělávací programy nastavit tak, aby bylo jasné, co se v rámci oboru učí a z čeho by měl být maturant zkoušen.

"V roce 2022 u středních odborných škol by maturitní zkouška měla vypadat víc tak, že zohledňuje z hlediska svého obsahu více to, jak reálně vypadá vzdělávání v daném oboru," řekla Valalchová. Mělo by dojít k zohlednění zvláštností jednotlivých oborů. Studenti středních odborných škol by tak zřejmě v budoucnu nemuseli prokázat stejné znalosti v matematice a cizím jazyce jako gymnazisté, ale spíše vysoké znalosti ve svých odborných předmětech.

Nyní podle ní Národní ústav pro vzdělávání intenzivně pracuje na úpravách vzdělávacích programů středoškolských oborů, které začaly před dvěma roky. "Když to nebudeme mít hotovo, tak nebudeme schopni dobře diskutovat o tom, jak máme mít nastavenu síť z hlediska páteřních oborů středních škol," vysvětlila. Nově vypracovanou analýzu o síti páteřních oborů středních škol chce v květnu projednat s hejtmany.

Valachová prý vyzvala kolegy z odborných asociací, aby s revizemi pomohli a podíleli se na nich. Předseda Unie školských asociací (CZESHA) Jiří Zajíček ale ČTK řekl, že sice ví o tom, že se pracuje na úpravách rámcových programů, zatím ale prý neměl možnost se k ničemu vyjádřit. Informace o tom, že by na revize měl navazovat nový způsob ověřování znalostí je pro něj prý nová.

Ministerstvo také průběžně pracuje na revizích rámcových vzdělávacích programů základních škol. Měly by se v nich zohlednit výsledky z maturitních zkoušek, mezinárodních srovnání nebo i otázka digitálního vzdělávání, uvedla Valachová. V letošním a příštím roce by měly být tyto průběžné revize v základních všeobecných předmětech jako je cizí jazyk, čeština a matematika. Přehodnotí se i průřezová témata, zatím se o nich podle ministryně jedná o tom, jak budou do rámcových vzdělávacích programů zapracovány.