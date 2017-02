Praha - Česku nehrozí nedostatek učitelů v důsledku generační výměny, pokud se podaří do roku 2020 zajistit, aby většina absolventů pedagogických fakult nastupovala do škol. Po projednání kariérního řádu pro učitele ve druhém čtení ve Sněmovně to dnes novinářům řekla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zároveň uvedla, že dlouhodobým řešením situace nemůže být to, aby ve školách učili lidé bez pedagogického vzdělání.

Generační obměna učitelů podle Valachové Česko zasáhne zhruba za deset let. "Chtěla bych ubezpečit veřejnost odbornou i laickou, že nám nehrozí nedostatek učitelů, který bychom nezvládli z hlediska mezigenerační obměny. Ale potřebujeme jednu věc, potřebujeme do roku 2020 změnit trend a přimět absolventy pedagogických fakult, aby jich víc než 60 procent do škol zamířilo," řekla. V současnosti podle ní naopak 60 procent absolventů pedagogických fakult nikdy učit nezačne.

Podle ministryně je třeba motivovat mladé učitele, aby do škol nastupovali. "Byla bych dost nerada, kdybychom místo práce na tomto velkém úkolu se zbavili problému tak, že řekneme, dobře, když učitelé učit nechtějí, tak přilákáme jiné vysokoškoláky," řekla.

Odborné předměty by podle ní sice mohli učit specialisté v oboru, mělo by se to ale dít jen na středních odborných školách a gymnáziích. I tito specialisté by však měli během čtyř let získat pedagogické minimum. "Myslím si, že bychom se v tomto ohledu neměli pohybovat ode zdi ke zdi. Nejprve deset let šikanovat učitele s různými razítky a potom zase říct, že vlastně nemusíte mít vůbec nic a budete učit děti," řekla Valachová.

Kariérní řád pro učitele míří ve Sněmovně ke schválení

Zavedení kariérního řádu pro učitele míří ve Sněmovně ke schválení. Pedagogové mají být zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající, podle svého zařazení budou také odměňováni. Poslanci dnes doporučili zákonem umožnit učitelům mít jednou za deset až 15 let placené studijní volno. Chtějí také nechat vyučovat neučitele v případě, že by si během několika let potřebné pedagogické vzdělání doplnili. O úpravách poslanci rozhodnou asi v půli března.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) podpořila možnost zapojit do vyučovacího procesu na středních školách odborníky z praxe. Má to pomoci řešit situaci, kdy se 60 procent absolventů pedagogických fakult nestává učiteli hlavně kvůli nízkému ohodnocení. Podle předsedy sněmovního školského výboru Jiřího Zlatušky (za ANO) chybí zhruba 5000 učitelů.

"Podporuji jako ministryně pozměňovací návrhy, které by umožnily na odborných školách v případě odborných předmětů nebo na gymnáziích v případě odborných předmětů vstup vysokoškolsky vzdělaných neučitelů, kteří by si ovšem museli do čtyř let zajistit alespoň pedagogické minimum," prohlásila Valachová.

Ministryně souhlasila také s poslaneckými snahami posunout o rok na září příštího roku povinnost vypracovat plány profesního rozvoje učitelů. Valachová tak chce podpořit snižování možné byrokratické zátěže spojené s kariérním řádem učitelům

Novela by podle poslaneckých úprav měla stanovit příplatky třídním učitelům, které by se mohly pohybovat od tisícikoruny do 1500 korun měsíčně, nebo být určeny jako pět až osm procent z výše platu.

Každý začínající učitel bude muset podle návrhu kariérního řádu absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Pomáhat mu má takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně. Přezkušováni nebudou pedagogové s více než dvouletou praxí, kteří budou automaticky samostatnými učiteli. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021. Vynikající učitelé, kteří na ně dosáhnou, si přilepší až o 5000 korun měsíčně.