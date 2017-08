Praha - Ziskem první medaile na velké mezinárodní akci se chtějí oštěpaři Jakub Vadlejch a Petr Frydrych odrazit k dalším úspěchům. Oba díky osobním rekordům v sobotu vystoupili na mistrovství světa v Londýně spolu s vítězným Němcem Johannesem Vetterem na stupně vítězů. Vadlejchův první cenný kov se leskne stříbrem a Frydrych v životním závodě dosáhl na bronz.

Šestadvacetiletý Vadlejch se konečně utvrdil, že dokáže prodat své schopnosti i na velké akci. "Vím teď, že jdu správnou cestou a našel jsem techniku i nastavení hlavy pro další velké závody. Dokázal jsem si, že je možné úplně všechno, a chci tak pokračovat dál a dál. Bude to o těle, pokud mi bude i nadále sloužit jako teď, tak můžu být i nadále úspěšný," řekl Vadlejch na tiskové konferenci po návratu výpravy do Prahy.

Na druhé místo se zařadil díky výkonu 89,73 metru a za vítězným Vetterem zaostal jen o 16 centimetrů. "Vždycky jsou to smíšené pocity. Jsem hrozně rád, že jsem vybojoval medaili a potvrdil to, na co jsem měl a s čím jsem tam jel. Ale je to hrozný kousíček, 16 centimetrů je na té vzdálenosti opravdu nic. Ale tak to asi mělo být a jsem hrozně moc rád za stříbro," uvedl.

Záznam videopřenosu s medailisty Vadlejchem a Frydrychem:

Devětadvacetiletý Frydrych svým posledním finálovým pokusem dosáhl na bronz díky výkonu 88,32. Forma posledních týdnů jej také přesvědčila, že může přidat ještě další úspěchy. "Jsem z medaile moc šťastný, je rozdíl mezi čtvrtým a třetím místem. Ale i do osmičky by to to pro mě byl úspěch," prohlásil.

Oba dávají velký díl svého medailového úspěchu trenérovi, světovému rekordmanovi Janu Železnému. "Vděčím za to především jemu. Celou dobu mi věřil. Můžu být samozřejmě strašně spokojený, že se mi podařilo vybojovat medaili posledním pokusem o pár centimetrů. Nechci být generál po bitvě, ale cítil jsem, že můžu hodit ještě dál. Nechci hovořit moudře po závodě, ale spíš to ve mně udržuje zdravý hlad, který potřebuju. Věřím, že mě bude posouvat dál dopředu," řekl Frydrych.

Vadlejch už v roce 2010 ve 22 letech na Zlaté tretře předvedl výkon 88,23, ale zopakovat něco podobného dokázal až teď v Londýně. "Jsem hrozně rád, že to, v co jsem věřil celé ty dlouhé roky, že mám na to bojovat s absolutní světovou špičkou, se povedlo. Ještě teď z toho mám pořád husí kůži, protože atmosféra byla neuvěřitelná. Když jsem hodil osobní rekord, tak to možná navenek nevypadalo, uvnitř jsem se hrozně těšil. Pro tohle žiju, pro to jsem se narodil a doufám, že to budu ještě moct co nejdéle dělat," říkal s nadšením.

Šampionát v Londýně podle něj ozdobili i skvělí fanoušci. "Skvělá organizace a skvělí lidi, Britové opravdu atletice rozumí. Chodilo jich na každý závod desetitisíce a fandili opravdu všem. Nechci říct, že by se (loni na olympiádě) v Riu nefandilo tolik, ale tady bylo cítit z publika, že přáli úplně všem. To je opravdu skvělé, o tom je sport. Dokonalá atmosféra," prohlásil Vadlejch.

Medailové oslavy byly v Londýně poklidné. "Oslavy byly hodné atletů, ve skupině s nejbližšími jsme si sedli a lehce popili. Nic velkého. Bylo to pohoda," popsal Vadlejch. "Myslím, že jsme všichni podobné typy a prožíváme tak nějak spíš vnitřně. Připili jsme si, měli jsme hezký večer a z hlediska oslav to spíš nějak řeší okolí, se kterým si asi budeme muset občas připít," usmíval se Frydrych.

Vadlejch měl v množství gratulací největší radost z té bezprostřední od Železného. "Pro mě je jeden z nejzajímavějších gratulantů pořád trenér. Pro mě to je prostě legenda a člověk, který pro mě hodně moc znamená," řekl vicemistr světa.

Frydrych je rád, že skupina svěřenců Železného dokazuje své kvality. "Ze začátku jsme byli spíš svěřenci Jana Železného než někdo, kdo házel nějak daleko. Už tenkrát v nás ale viděl potenciál. Věřil, že to můžeme někam dotáhnout, a šel do toho s námi naplno. Je to člověk, který jde do své trenérské profese na sto procent. Dřív byl nejlepší oštěpař všech dob a teď chce být nejlepší trenér na světě a my mu k tomu chceme dopomoct," dodal Frydrych.