Praha - Oštěpař Jakub Vadlejch dnes odletěl do Londýna na mistrovství světa v atletice s cílem vylepšit osobní maximum 88,02 metru. Věří, že pokud se mu to povede, dostane se do nejlepší pětice a možná zaútočí na medaili.

"Kdybych hodil nejlepší výkon sezony a osobní rekord, tak by to bylo skvělé. Myslím, že by to znamenalo i vysoké umístění do pátého místa," řekl Vadlejch novinářům na pražském letišti. "Takže cíl je prokousat se kvalifikací, pak hodit nejlepší výkon sezony a bojovat," dodal.

V letošních světových tabulkách mu patří šesté místo. Lepší jsou Němci Johannes Vetter, Thomas Röhler, Andreas Hofmann, Fin Tero Pitkämäki a Polák Marcin Krukowski.

"Favorité určitě budou Němci, kteří mají hozeno kolem 94 metrů, ale oštěp je o maličkostech a může se stát cokoli," prohlásil šestadvacetiletý reprezentant Dukly. "Mám letos spoustu vyrovnaných výkonů a snad všechny závody mám v rozpětí tři a půl metru. Doufám, že jsme formu připravili co nejlépe na ten správný den a že to prodám," dodal.

Klíčové pro něj bude zvládnout kvalifikaci, kterou už dvakrát na světových šampionátech neprošel. "Bude to nápor na nervy. Nechci říct, že 83 metrů bych měl hodit, ale asi jo, protože už jsem to letos mnohokrát hodil. Takže si na to věřím. A těším se moc. Nervozita je, ale ta pozitivní. Ta, která pomáhá výkonu. Letí s námi i má psycholožka, takže to nějak vyladíme," věří.

Pomoci by mu měla i atmosféra na londýnském olympijském stadionu. "Pokud to člověka nesváže, tak atmosféra žene člověka dopředu a posouvá jeho výkony ještě někam jinam. Sice se pak zas hůře uslyšíme s trenérem, ale dorozumívat se dokážeme i rukama a nohama. Ono už toho při závodě stejně moc nevymyslíme, tak spíše drobnosti. A navíc si můžeme poradit i s klukama. Je super, že tam budeme ve čtyřech. To je plus oproti tomu, kdybych tam byl sám," připomněl Vadlejch, že spolu s ním budou o úspěch usilovat i mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý, Jaroslav Jílek a Petr Frydrych.

Společně by rádi vybojovali alespoň jednu medaili i proto, že letos se budou cenné kovy dávat poprvé také trenérům. Dostat by ji tak mohl i jejich kouč Jan Železný, který by tak mohl rozšířit svou sbírku čtyř olympijských medailí a pěti z mistrovství světa.

"Bylo by to dokonalé. Má čtyři lidi na mistrovství, což je asi poprvé v historii Česka. Bylo by to zadostiučinění za to, co nám dává a co pro to obětuje," dodal Vadlejch.