Ilustrační foto - Oštěpaři Petr Frydrych (vlevo) a Jakub Vadlejch 8. srpna na pražském Letišti Václava Havla před odletem do Londýna na mistrovství světa v atletice. ČTK/Šváb David

Londýn - Trnitou a křivolakou cestu mají za sebou čeští oštěpaři, kteří v sobotu vystoupali na stupně vítězů na mistrovství světa. Stříbrný Jakub Vadlejch sice po vyrovnané sezoně patřil ke kandidátům na medaili, ale v Londýně musel prolomit pověst oštěpaře, který velké akce neumí. Bronzový Petr Frydrych završil bleskový růst formy, který začal 22. července při slovenské extralize v Šamoríně. Tam se výkonem 84,94 na poslední chvíli kvalifikoval do Londýna.

Šestadvacetiletý Vadlejch loni vyhrál Diamantovou ligu, ale na olympiádě v Riu de Janeiro byl až osmý. Do sobotního londýnského večera to byl jeho nejlepší výsledek na velké mezinárodní akci. Někdejší nadějný junior nejhorší chvíle prožíval v letech 2012 až 2013. "Bojoval jsem se zraněním levého kotníku a stavy jsem měl strašný. Všechno k něčemu je. I čas, kdy je člověk dole, pomáhá do budoucna," vyprávěl.

Po uzdravení začal pracovat na zlepšování po fyzické i psychické stránce. "Od té doby sílím a sílím a i do budoucna věřím, že to bude dobrý," uvedl novopečený vicemistr světa.

Do Londýna odjížděl jako šestý muž světových tabulek, ale vzhledem k pódiovým umístěním na Diamantových ligách byl v roli hlavního vyzyvatele německých hvězd. A Vadlejch na klíčový závod sezony tentokrát naladil i mysl. Sebevědoměji než dřív nastoupil již ke kvalifikaci a se skvělými výkony v zádech věřil v úspěch i pro finále.

Před šampionátem i přímo v dějišti mu pomáhala sportovní psycholožka Zdeňka Sládečková, která finále oštěpařů sledovala po boku trenéra Jana Železného. Vadlejch věří, že psychika je takřka stejně důležitá jako kondice. "Je to o celku. Člověk může mít skvěle natrénováno a hlava ho stejně nepustí. I na hlavě se dá pracovat, o tom jsem přesvědčený."

Zatímco Vadlejch patřil k favoritům, znovuzrozený Frydrych se stal černým koněm soutěže, o jehož aktuálních možnostech věděli jen ti nejbližší.

V roce 2010, když mu bylo 22 let, Frydrych zazářil na Zlaté tretře výkonem 88,23. Až do Londýna se však k němu ani nepřiblížil. "Léta byly takový, jaký jsem si sám udělal. Kdyby nebyly, nejsem dneska tady. Jsem rád za všechno, co bylo, všechno mě to posunulo sem," vykládal Frydrych.

Letos dlouho házel pod 80 metrů. Až úprava techniky a závod na Slovensku ho dostaly na MS. Po vydařené kvalifikaci zazářil také ve finále a posledním hodem vyfoukl olympijskému šampionovi Thomasi Röhlerovi bronz před nosem.

S Vadlejchem absolvovali čestné kolo, ale jinak se oba radovali spíš uvnitř a emoce nedávali příliš najevo. "Asi to není tak, že bychom oba cítili ten dokonalý hod a byli rádi, že to stačilo na medaili, oba jsme chtěli dneska vyhrát. Radost bude asi přicházet až s odstupem," tvrdil Frydrych.

Vyzdvihl přínos trenéra Železného. "Nemůžu mít po svém boku lepšího člověka. Je to z největší části jeho prací. To, že mi celou dobu věřil, mě udržovalo při životě. Změnilo to i mojí mysl," svěřil se.

Světovému rekordmanovi Železnému složil poklonu i Vadlejch. "Trenér závodil moc dlouho, dvacet let, za tu dobu se i trénoval sám. A i tohle období mu přineslo moc poznatků třeba, jak pracovat s vlastním tělem. Za závodnickou kariéru byl vždy silný v hlavě, i to nám může předat. Je to taková koncentrace všeho," řekl.

Železný má podíl prakticky na všech dvanácti medailích, které čeští atleti v oštěpařských sektorech na MS získali. Pět jich vybojoval jako závodník. Vedle sobotního finále dovedl také Vítězslava Veselého k titulu v roce 2013. Jeho rukopis je také znát na všech čtyřech medailích Barbory Špotákové, kterou zasvěcoval do tajů oštěpařské techniky.

