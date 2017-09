Belfast - Brankář Tomáš Vaclík vzal pondělní porážku 0:2 v utkání kvalifikace mistrovství světa v Severním Irsku částečně na sebe a připustil, že druhý inkasovaný gól byl jeho chybou. Čeští fotbalisté se ale podle něj připravili o šampionát hned v úvodu skupiny dvěma domácími remízami 0:0. Navzdory neúspěšnému boji o závěrečný turnaj v Rusku věří, že tým má před sebou světlejší budoucnost.

"Nepovedl se nám hned začátek kvalifikace, ze tří zápasů jsme udělali jen dva body. Doma se Severním Irskem a Ázerbájdžánem jsme jen remizovali. Tam se to nějak nalomilo, protože od začátku jsme pouze něco doháněli," řekl novinářům v Belfastu Vaclík.

"I když jsme do dnešního dne prohráli akorát s Němci, nebyli jsme schopni zápasy vyhrávat. Teď to bylo o tom, jestli si uchováme naději na zázrak. Bohužel se to nepovedlo a naděje kvalifikovat se pro nás končí hrozně brzy. Historicky nám kvalifikace o mistrovství světa moc nejdou a letos jsme to zase potvrdili," připomněl brankář Basileje, že český celek naposledy hrál světový šampionát v roce 2006.

Úvodní gól dostal Vaclík v Belfastu po necelé půlhodině hry. "Odvrátili jsme roh, jejich hráč to vracel hlavou zpět do vápna. Vyplavali tam dva hráči na zadní tyči, já jsem se snažil Evanse přiblížit, aby mě musel přehazovat a třeba přehodil i bránu. Bohužel to líznul tak akorát, že to tam spadlo," konstatoval Vaclík.

Podruhé inkasoval z přímého kopu v 41. minutě. "Druhý gól byl můj, takový nesmím dostat. Z přímáku, navíc to nebylo ani moc blízko. Nachytal mě, udělal jsem úkrok. Ten gól jde za mnou," připustil sebekriticky Vaclík, který se v kvalifikaci stal jedničkou po konci reprezentační kariéry Petra Čecha.

Věří, že pro národní tým bude neúspěšný boj v kvalifikaci poučením do budoucna. "Tým se pořád během kvalifikace tvořil, protočilo se tu spoustu hráčů. Něco se hledalo, zkoušelo, zapracovala se spousta mladých. A i když jsme to teď nezvládli, věřím, že nám to do budoucna pomůže. Že zkušenosti, které jsme nabrali, zužitkujeme v dalším kvalifikaci," řekl Vaclík.

"Tým má velký potenciál. Spousta kluků přes relativně mladý věk už má toho spoustu odehráno, ať už v klubu nebo reprezentaci. Věřím, že budoucnost je světlá. Že tohle období poté, co po loňském Euru skončilo hodně hráčů, překleneme a další kvalifikaci už budeme lepší než tuhle," dodal osmadvacetiletý gólman.