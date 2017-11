Praha - Po loňském konci Petra Čecha ve fotbalové reprezentaci odchytal brankář Tomáš Vaclík téměř celou uplynulou kvalifikaci mistrovství světa, poslední zářijový zápas v Severním Irsku mu ale nevyšel a na říjnová utkání v Ázerbájdžánu a se San Marinem dostali šanci jeho kolegové Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem. Nadcházející dva duely na přípravném turnaji v Dauhá s Islandem a domácím Katarem tak mohou být i pomyslným soubojem o post gólmanské jedničky v národním týmu.

"Já jsem chytal skoro celou kvalifikaci a ukončil jsem to tak, jak jsem to ukončil v Severním Irsku. Potom chytali kluci a oba dva ty své zápasy odchytali dobře. Nevím, jestli se něco změnilo, na to by musel odpovědět trenér, jak to vidí, jak to cítí realizační tým," řekl novinářům před odletem do Kataru Vaclík.

"Jsme tady tři, kteří chytáme v dobrých klubech, dobré soutěže. Já Ligu mistrů, kluci bundesligu a francouzskou ligu. Může se to jevit jako souboj o jedničku, ale my spolu vycházíme tak dobře, že to jako boj nebereme, to jsem si jistý. Všichni tři chceme chytat, chceme tou jedničkou být, ale naše vztahy to nějak neovlivní," doplnil brankář švýcarské Basileje.

V Kataru nejprve reprezentanti ve středu změří síly s Islandem, který na rozdíl od českého týmu postoupil na světový šampionát a v Dauhá by měl hrát prakticky v plné síle.

"Proč bychom se jich měli bát? Všichni, co jsme tady, i ti noví kluci, jsou tu kvůli tomu, že fotbal umí. Když budeme chtít postupovat na další turnaje, zvládat těžké zápasy, budeme hrát s takovými týmy. Island momentálně asi k té špičce patří. Mají teď vynikající úspěchy, postoupili na dva turnaje za sebou. Na Euru udělali velký úspěch. Ale strach z toho nemám, bude to výzva," řekl Vaclík.

Těší se na bývalého spoluhráče z Basileje, záložníka Birkira Bjarnasona. "Dlouho jsem ho neviděl. Bude to těžký soupeř, postoupili na mistrovství světa rovnou z prvního místa z velice těžké skupiny. Ta konfrontace pro nás bude velice přínosná," mínil Vaclík.

S fotbalem zatím nikdy nebyl tak daleko jako v exotickém Kataru, kde je momentálně přes 30 stupňů. "Znám to akorát z dovolené. Už je chladno, takže bude fajn si na těch pět dní zajet do tepla. Všichni máme nějaké zkušenosti s tím hrát ve velkém vedru, takže v tom nebude problém a budeme na zápasy připraveni," uvedl Vaclík.

Katar se připravuje na světový šampionát, který uspořádá v roce 2022. "Člověk o tom akorát čte, o těch klimatických podmínkách. A o tom termínu mistrovství světa se napsalo hodně. Bude to zajímavé vidět na vlastní oči. Snad tady v Kataru budu i za těch pět let, ale koukat ve fotbale, co bude za tak dlouhou dobu, moc nejde. Může se stát spousta věcí," řekl Vaclík.

S Basilejí před týdnem prohrál ve 4. kole Ligy mistrů s CSKA Moskva 1:2, přestože po hodině švýcarský tým vedl 1:0. "Byli jsme 30 minut od jistého postupu, což by z takovéhle skupiny bylo něco úžasného. Teď budeme mít 180 minut tvrdého boje, abychom postoupili. Během těch posledních 30 minut s CSKA se situace ve skupině úplně otočila," dodal Vaclík.