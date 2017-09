Praha - Reprezentační brankář Tomáš Vaclík cítí, že případný úspěch v páteční kvalifikaci s Německem by byl vnímán jako zázrak. Přesto chce osmadvacetiletý fotbalista Basileje úřadující světové šampiony v Praze zaskočit a jako první je v bojích o MS 2018 obrat o body.

"Po tom průběhu kvalifikace teď potřebujeme nějaký zázrak. Kdyby se s Němci něco uhrálo, určitě by se to jako zázrak bralo. Ale já věřím, že náš tým je schopný se o to poprat, stoprocentně na hřišti necháme všichni všechno a po zápase uvidíme, jestli to bude stačit," řekl Vaclík novinářům na dnešním setkání s reprezentanty.

"Těším se, bude to pro nás zajímavá konfrontace. Věřím, že přijdou lidé, že nás poženou a Němce dokážeme potrápit víc než v tom prvním zápase," připomněl porážku 0:3 z loňského října.

Podle Vaclíka by se muselo sejít hodně věcí, aby dosud suverénní Němci v Edenu klopýtli. "Oni by třeba nějaké šance nesměli proměnit a my bychom museli proměnit téměř všechno. Ale zase je to pouze jeden zápas a tou kvalifikací je strašně těžké projít bez ztráty bodu. Věřím, že když už Němci ztratí, bude to v pátek," prohlásil bývalý gólman Vítkovic, Žižkova a Sparty.

Uznává obrovskou kvalitu a ofenzivní sílu soupeře, ale nechce spekulovat, jestli si proti Německu hodně zachytá. "Těžko předpovídat průběh zápasu. Třeba budeme hrát velice dobře a Němce do ničeho nepustíme," přemítal Vaclík.

Má radost z toho, že jeho brankářští kolegové z reprezentace v létě přestoupili do zahraniční. Jiří Pavlenka ze Slavie do Brém a Tomáš Koubek čerstvě ze Sparty do Rennes. "Myslím, že pro nás všechny tři je velice dobře, že budeme chytat v zahraničí. Trénuje se tam jinak. Tom pozná jinou kulturu, to samé Jirka, který pozná plné stadiony," konstatoval Vaclík.

Sám měl blízko k odchodu do Benfiky Lisabon. "Mluvilo se o tom skoro celé letní přestupové období. Psalo se o tom u nás, ve Švýcarsku i v Portugalsku. Dopadlo to tak, že kluby se nikdy nedohodly, takže pokračuju v Basileji," uvedl rodák z Ostravy.

S Basilejí v září vstoupí do Ligy mistrů na hřišti Manchesteru United. "Když jsem chytal první rok v Basilej, tak jsme hráli první zápas na Realu Madrid, teď budeme otevírat skupinu na Old Trafford. Bude to zajímavé, protože vstup do skupiny bude hodně důležitý a asi nejnáročnější, co můžeme mít," řekl Vaclík.

Mrzí ho, že společně se spoluhráčem Markem Suchým a čerstvou akvizicí AS Řím Patrikem Schickem jsou v této sezoně jedinými českými zástupci v základní fázi LM. "Moc nás tam není. Spoustu kluků bylo v kvalifikaci, hrál Kadeř (Pavel Kadeřábek), Tomáš Pekhart i Slavia s Plzní. Je škoda, že se tam nikdo neprokousal, aby nás tam bylo víc," litoval Vaclík.