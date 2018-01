Lucern (Švýcarsko) - Český fotbalový reprezentant Tomáš Vaclík byl počtvrté za sebou vybrán do nejlepší jedenáctky švýcarské ligy. Gólman Basileje byl oceněn na dnešním galavečeru. Poprvé ho nedoplnil další Čech v týmu švýcarského mistra obránce Marek Suchý, který se tentokrát do sestavy nevešel.

Vaclík přišel do Basileje v roce 2014 ze Sparty a od té doby je nejlepším gólmanem švýcarské soutěže. Pokaždé se objevil ve výběru nejlepších hráčů. Během podzimu v 19 zápasech inkasoval jen 16 branek a sedmkrát udržel čisté konto. Dalších šest nul přidal loni na jaře, kdy pomohl Basileji k titulu.

"Je to ohromná pocta. Být v nejlepší sestavě soutěže je velké ocenění a jsem rád, že se mi to podařilo každý rok, co jsem v Basileji," řekl Vaclík. "Řekl bych, že mám za sebou nejlepší rok. Získali jsme obě trofeje, o které jsme ve Švýcarsku hráli, v lize jsme vytvořili rekordy a v Lize mistrů jsme postoupili mezi nejlepších 16 týmů," dodal.

V nominaci mezi gólmany byli také Anton Mitrjuškin ze Sionu a David von Ballmoos z Bernu. "Oba měli skvělou sezonu. Mitrjuškin postoupil se Sionem do finále poháru a Von Balmos vede s Bernem ligu," ocenil kolegy Vaclík.

V ideální sestavě ho doplnili spoluhráči Michael Lang, Manuel Akanji, Renato Steffen a Mohamed Elyounoussi, útočník Thunu Simone Rapp a pětice z Bernu Kevin Mbabu, Jordan Lotomba, Sékou Sanogo, Miralem Sulejmani a Roger Assalé, kteří vedou s Young Boys ligovou tabulku. Lang byl zvolen nejlepším hráčem celé soutěže.