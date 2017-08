Monako - Zbylí dva čeští zástupci ve fotbalové Lize mistrů brankář Tomáš Vaclík a obránce Marek Suchý z Basileje narazí v základní skupině A na Benficu Lisabon, Manchester United a CSKA Moskva. Obhájce trofeje Real Madrid se v "háčku" utká s Dortmundem, Tottenhamem a přemožitelem pražské Slavie ze 4. předkola APOELem Nikósie. Rozhodl o tom los v Monaku.

Český tým v základní skupině počtvrté za sebou chybí, naposledy startovala v hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže Plzeň v sezoně 2013/14. Slavia letos vypadla ve 4. předkole mistrovské části s APOELem, Plzeň ještě o předkolo dříve v nemistrovské části s rumunským FCSB.

Program základních skupin Ligy mistrů začne 12. září a nový vítěz bude korunován po finále 26. května v Kyjevě. Real v minulé sezoně po finálové výhře 4:1 nad Juventusem Turín jako první v novodobé historii soutěže dokázal obhájit triumf a bude usilovat o vítězný hattrick.

Basilej s dvěma českými reprezentanty nemusí být ve skupině A bez šance na postup a má dobré vzpomínky i na vzájemný souboj s největším favoritem Manchesterem United. V roce 2011 totiž v rozhodujícím přímém duelu o postup do vyřazovací fáze porazila doma "Rudé ďábly" 2:1 a odsunula je na třetí místo. Zajímavý duel čeká kouče United Josého Mourinha, jenž v začátcích trenérské kariéry působil v Benfice.

Real si ve skupině zopakuje loňské souboje s Dortmundem. Oba duely tehdy skončily remízou 2:2 a Borussia před pozdějším vítězem soutěže vyhrála základní skupinu F.

"S Dortmundem se dobře známe, vždy nám zápasy hodně znepříjemnil. Tottenham patří v poslední době do anglické špičky a APOEL bude nebezpečný hlavně v domácím prostředí," řekl ředitel Realu Emilio Butragueňo.

"Je to skupina smrti, nejtěžší ze všech. Real jsme už měli několikrát, takže jsem si přál spíš někoho jiného. Ale před rokem jsme dokázali skončit ve skupině před Realem, tak proč by se to nemohlo povést znovu?" uvedl kapitán Dortmundu Marcel Schmelzer.

Repríza souboje z minulého ročníku čeká také ve skupině D na Juventus Turín a Barcelonu. Italský šampion ve čtvrtfinále doma zvítězil 3:0 a poté si pohlídal postup bezbrankovou remízou v odvetě na Nou Campu. Oba celky se navíc utkaly předloni ve finále a tehdy naopak zvítězila Barcelona 3:1.

"Přestože Barcelona udělala po minulé sezoně několik změn, pořád zůstává mimořádně nebezpečným soupeřem. Určitě bude mít motivaci nám oplatit vyřazení," mínil generální manažer Juventusu Giuseppe Marotta.

Na atraktivní zápasy dalších dvou spolufavoritů na celkové prvenství se mohou těšit fanoušci ve skupině B, kde Bayern Mnichov narazí na Paris St. Germain s čerstvou posilou útočníkem Neymarem. Bitvy dvou gigantů se nemůže dočkat italský kouč bavorského celku Carlo Ancelotti, který v letech 2011 až 2013 vedl soupeřův tým.

"Bude to pro mě úžasné potkat bývalý tým, je to vzrušující skupina," řekl Ancelotti. "Jsme s losem velmi spokojeni. Spolu s Bayernem budeme favority, ale Celtic Glasgow a Anderlecht Brusel budou hlavně doma velmi nebezpeční soupeři. Nicméně chceme skončit první," dodal kouč PSG Unai Emery.