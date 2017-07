Režisér Václav Vorlíček 6. července v rámci 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary osobně uvedl v karlovarském Městském divadle více než 50 let starou komedii Kdo chce zabít Jessii? Vpravo je prezident festivalu Jiří Bartoška.

Režisér Václav Vorlíček 6. července v rámci 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary osobně uvedl v karlovarském Městském divadle více než 50 let starou komedii Kdo chce zabít Jessii? Vpravo je prezident festivalu Jiří Bartoška. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Režisér Václav Vorlíček dnes osobně uvedl v karlovarském Městském divadle více než 50 let starou komedii "Kdo chce zabít Jesii?". Vorlíček na letošním 52. mezinárodním filmovém festivalu obdrží cenu za umělecký přínos české kinematografii. Zaplněné dovadlo ho odměnilo za jeho práci několikaminutovým potleskem ve stoje.

Před pozváním prezidenta festivalu Jiřího Bartošky na pódium se na plátně představily v krátkém sestřihu Vorlíčkovy filmy. "Na plátně proběhl pěkný kousek mého života. A musím přiznat, že při práci na všech těch filmech jsem se výborně bavil," řekl Vorlíček.

S nápadem, že by se komiksové figurky mohly uvolnit a dostat mezi lidi, přišel Vorlíček, jak dnes popsal, nejprve za Milošem Macourkem. Nápad si chtěli nechat pro sebe a uskutečnit ho později. I když to nebylo jednoduché, nakonec se to podařilo. Barevnou variantu pro americkou produkci ale překazila okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

Diváci budou moci vidět Vorlíčka na letošním festivalu ještě v sobotu 8. července, kdy v letním kině uvede komedii Dívka na koštěti. Nestárnoucí příběh čarodějnické dívky ve světě lidí měl přitom světovou premiéru právě v karlovarském letním kině. Po 45 letech se tam tedy opět vrací.

Letos sedmaosmdesátiletý Václav Vorlíček vystudoval režii na FAMU a debutoval snímkem Případ Lupínek (1960), určeným dětskému publiku. Převážně dětem byla určena i řada jeho dalších filmů, například Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice nebo Pták Ohnivák. Kromě klasických pohádek ale točil i pohádky moderní a fantastické příběhy ze současnosti jako Dívka na koštěti, Arabela nebo Křeček v noční košili. Ve svých filmech rád uplatňuje fantastické prvky, specifický humor crazy komedie či motivy sci-fi, jako ve filmech Pane, vy jste vdova!, Jak utopit doktora Mráčka nebo Což takhle dát si špenát. Scenáristicky se na většině jeho děl podílel Miloš Macourek a k jejich široké oblíbenosti značně přispěli také populární komediální herci.