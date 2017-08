Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Vedle běhu, jízdy na kole, jógy a dalších pohybových aktivit si lidé mohou letos v těchto dnech na lipenském Sport Festu vyzkoušet i jednu novinku. Jedná se o veslařské kurzy. Lekce v této disciplíně vede Václav Chalupa, jenž ve veslování získal na olympijských hrách v roce 1992 na skifu stříbrnou medaili. Nejde o první projekt, jenž bývalý reprezentant v Lipně nad Vltavou rozjíždí. Spoluzaložil zde mimo jiné i veslařský klub a provozuje penzion. Chalupa to dnes při Lipno Sport Festu řekl ČTK.

"Už loni během olympijského parku jsem zjistil, že lidi veslování zajímá. Ale mají málo příležitostí k tomu, aby si mohli sednout do pravé veslařské lodě a vyzkoušet si, jaké to v závodní lodi je," uvedl Chalupa. Dodal, že v těchto dnech veřejnost v Lipně nad Vltavou využívá speciální loď. Jedná se o veslici pro jízdu na moře. "Loď je stabilnější a širší, ale pocit je stejný jako na klasické závodní," uvedl Chalupa.

Během Lipno Sport Festu se každý den dopoledne i odpoledne osobně věnuje zájemcům o veslování. Těší ho, že tento sport veřejnost celkem vyhledává. Poznal to během posledního roku, který tráví v Lipně nad Vltavou. Do města na břehu vodní nádrže se loni přestěhoval z Račic. "Moc se nám tady líbí a mám pocit, jako bych zde byl už několik let a ne jen rok. Račice byly také pěkné, máme tam spoustu kamarádů, ale pořád mě to táhlo zpátky na jih," řekl rodák z Jindřichova Hradce.

Když se loni konal v Lipně nad Vltavou olympijský park, Chalupa byl jedním z expertů České televize, která odtud vysílala své studio. "A to byla taková poslední kapka. Už předtím jsem byl nalomený k tomu, že se sem přestěhujeme a loni to dozrálo definitivně," uvedl.

V Lipně hned začal rozvíjet veslařské aktivity. Snaží se v místním nedávno založeném klubu vychovávat závodníky. Ale rád se věnuje i lidem, kteří chtějí na lodi jezdit jen pro dobrý pocit. "Veslování je ideální sport, kdy člověk zapojí prakticky celý pohybový aparát a namáhá celé tělo," řekl.

Kromě veslování se stará o malý penzion u lipenské nádrže. A v zimě jej veřejnost může vidět ještě v jiné roli. "Naučil jsem se jezdit s rolbou a měl bych se stát jedním z členů týmu, který zde upravuje sjezdovky," uvedl Chalupa.