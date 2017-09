Praha - Záložník Lukáš Vácha prodloužil s pražskou Spartou smlouvu do konce roku 2018. Podzim však osmadvacetiletý fotbalista stráví na hostování v Liberci, kde už dříve působil.

Vácha byl podle deníku Sport minulý týden s okamžitou platností vyřazen z kádru Sparty, protože už s ním nový trenér Andrea Stramaccioni nepočítal. To dnes vedení letenského klubu popřelo.

"Musím jednoznačně odmítnout prezentaci, že by kdokoli Lukáše ze Sparty vyhazoval. Lukáš patřil v minulých sezonách k oporám Sparty a tomu také odpovídalo jeho postavení v týmu," řekl pro klubový web generální ředitel Sparty Adam Kotalík. "Bohužel v poslední době ho provázely opakované zdravotní problémy, kvůli kterým v minulých třech sezonách vynechal téměř 40 procent utkání," dodal.

V Liberci by uzdravený Vácha měl dostat větší herní prostor. "Vzhledem k nižšímu počtu utkání a šíři kádru Sparty existovalo značné riziko, že nebude mít takové vytížení, jaké by si s ohledem na jeho návrat on i klub představovali. Proto jsme hledali pro obě strany dobré řešení této situace, přičemž přáním Lukáše bylo zvolit právě Liberec," vysvětlil Kotalík.

Vácha za Liberec hrával v letech 2010 až 2013 a pomohl Slovanu k mistrovskému titulu, než přestoupil do Sparty. Tam se zařadil mezi opory týmu, vykonával funkci zástupce kapitána a klub ho často využíval jako jednu z tváří marketingových akcí. Vloni v září byl slávistický odchovanec na operaci a vynechal zbytek podzimu, zdravotní problémy měl i letos.

"Vždycky jsem za Spartu bojoval a snažil se pro ni odvést vždy to nejlepší. Poslední tři roky pro mě nebyly nejšťastnější, ale nyní jsem zdravý a cítím se fit. A to chci také všem dokázat. Věřím, že pravidelná herní praxe, kterou bych teď zřejmě ve Spartě neměl, mi pomůže, a budu nadále součástí Sparty," uvedl Vácha, jenž má v první lize na kontě 208 odehraných zápasů, 12 vstřelených branek a stejný počet asistencí.

