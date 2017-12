Praha - Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko dnes v Bruselu potvrdily záměr finančně podpořit snahu Evropské unie zlepšit ochranu libyjské hranice. Čtveřice zemí celkem přispěje do unijního fondu pro Afriku zhruba 35 miliony eur (téměř 900 milionů Kč), český podíl přesahuje 220 milionů korun. Premiér Andrej Babiš příspěvek po jednání označil za projev strategie, aby se migrace řešila mimo Evropu.

Plán byl potvrzen na dopoledním setkání premiérů Visegrádské skupiny (V4) s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a italským premiérem Paolem Gentilonim. Právě Itálie unijní snahy v této oblasti řídí. "Předseda italské vlády i předseda komise to přivítali. Potvrzuje to naši dlouhodobou strategii, že migraci nemůžeme řešit kvótami (pro rozdělování migrantů), které zásadně odmítáme," řekl novinářům po jednání Babiš.

"Finanční podpora a připravenost podílet se na provedení projektu je další ukázkou přesvědčení zemí V4, že migrační tlak na Evropu může být efektivně řešen jen zajištěním ochrany vnějších hranic a řešením příčin migrace," uvedlo nynější maďarské předsednictví středoevropské skupiny.

Juncker po setkání poznamenal, že spolupráci mezi Evropskou komisí a V4 si přeje co nejtěsnější. "Někdy se zdá, že jde o nedorozumění, kdy nevíme, co si druhá strana vlastně doopravdy myslí," podotkl. Z dnešní dohody má prý radost a jde podle něj o důkaz, že V4 je s Itálií solidární. "Dnes jsem spokojený chlapík," uzavřel.

Slovenský premiér Robert Fico řekl, že jednoznačně odmítl, aby se země V4 o příspěvek dělily podle počtu obyvatel, velikosti země či HDP. Každá tak přispěje čtvrtinou. "Dohoda je taková, že čtyři země V4 ukážou stejnou míru solidarity a každá přispěje stejnou sumou. Velmi si vážím, že noví premiéři z Česka i Polska na tento projekt hned přistoupili," uvedl.

Fico ocenil, že předseda Evropské rady Donald Tusk v podkladových poznámkách pro dnešní debatu unijního summitu označil kvóty na rozdělování migrantů za nefunkční a za věc, která unijní státy jen rozděluje. "Je to svatá pravda, taková rozhodnutí rozdělují EU. Budu prosazovat, aby otázky kvót či brexitu byly předmětem konsensu, nemohou být výsledkem většinového rozhodnutí," uvedl Fico. Také Babiš ocenil, že Tusk měl odvahu říct to, co si "všichni myslí".