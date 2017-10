Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - V Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem se v úterý narodilo mládě nosorožce dvourohého, druhu, který je ohrožen vyhynutím. Nové mládě je samička, stala se 45. nosorožcem dvourohým, který se ve dvorské zoo narodil. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé jako jediná v České republice. Ve volné přírodě žije posledních několik stovek jedinců tohoto druhu.

Matkou se stala samice Etosha, která již jedno mládě ve dvorské zoo na svět přivedla, a to v roce 2012. Sama Etosha se narodila ve dvorské zoo v roce 2006. Otcem nového přírůstku se stal jedenadvacetiletý samec Mweru. Samička při narození vážila 34 kilogramů.

"Etosha s mládětem nyní odpočívají ve vnitřní ubikaci. Přestože porod proběhl bez komplikací, jsou obě ještě unavené. Předpokládáme však, že pokud budou obě dobře prospívat a počasí nám to dovolí, mohly by se během pár týdnů poprvé vydat společně ven," uvedl kurátor nosorožců Jiří Hrubý.

Dvorská zoo má s novým přírůstkem celkem 20 nosorožců, což je největší skupina chovaná v Evropě. "Narození dalšího nosorožčete je pro nás skvělá zpráva. Etosha se před pár lety stala matkou samice Elišky, kterou jsme loni úspěšně vrátili do Afriky. V současné době pracujeme na tom, aby se nám to podařilo i s některými dalšími dvorskými jedinci," řekl ředitel zoo Přemysl Rabas.

Chovu nosorožců se ZOO Dvůr Králové věnuje od 70. let a patří mezi nejúspěšnější chovatele na světě. V současné době chová nosorožce dvourohé a nosorožce tuponosé jižní bílé. Do Afriky zoo v rámci svých ochranářských projektů převezla zatím osm nosorožců, a to do rezervací v Tanzanii a Keni. Letos v září přímo v zahradě uspořádala zoo demonstrativní pálení nosorožčích rohů na protest proti nelegálnímu obchodu s rohovinou.

Z 57 dosud narozených nosorožců v zoo bylo 45 dvourohých. Z nich se tři nosorožci dvourozí narodili loni. Dále se narodilo pět nosorožců severních bílých, tři jižní bílí, jeden kříženec jižního a severního bílého a tři nosorožci indičtí. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976.