Santa Caterina, Semmering - Norský lyžař Kjetil Jansrud vyhrál v Santa Caterině i třetí superobří slalom v sezoně Světového poháru. Olympijský vítěz ze Soči se díky tomu na druhém místě průběžného pořadí seriálu odpoutal od krajana Henrika Kristoffersena, jenž rychlostní závody nejezdí.

Jednatřicetiletý Jansrud už v prosinci vyhrál super-G ve Val d'Isere a Val Gardeně. Dnes zkompletoval hattrick v závodě, jenž byl náhradou za zrušený superobří slalom z kanadského Lake Louise.

Pro celkově čtvrté vítězství v sezoně a osmnácté v kariéře si Jansrud dojel s náskokem šesti desetin sekundy před Rakušanem Hannesem Reicheltem. Třetí skončil o dalších pět setin zpět domácí Ital Dominik Paris.

"Nikdy nesmíte mít pocit, že to půjde samo, pak byste byli až moc klidní. Musíte stále bojovat a to jsem dělal i dnes. Jsem ale docela překvapený z vítězství, protože tady bývá poměrně tma, což za normálních okolností nemám rád," uvedl norský suverén super-G.

První tři superobří slalomy ročníku naposledy vyhrál Rakušan Hermann Maier, jemuž se to povedlo dokonce dvakrát v sezonách 1998/98 a 1999/2000. "Podívejte se na jeho kariéru a na mou, s ním se opravdu nemůžu srovnávat," odmítl Jansrud porovnání s rakouskou legendou. "Už jen to, že jsem zmiňován společně s ním, je dost neskutečné," dodal rodák ze Stavangeru, jenž 18. výhrou v kariéře vyrovnal v historické tabulce slavného krajana Lasseho Kjuse.

Jansrud díky třetímu vítězství jasně vévodí hodnocení disciplíny. V celkovém pořadí SP je druhý 151 bodů za rakouským slalomářem Marcelem Hirscherem, jenž absolvoval dnešní závod spíše jako trénink na čtvrteční superkombinaci a s odstupem 3,43 sekundy na vítěze nebodoval.

Neuspěl český reprezentant Jan Hudec, jenž měl s bolavým kolenem viditelně problém zaujmout sjezdařský postoj a výrazně ztrácel. Krátce po posledním mezičasu se šumperský rodák nevešel do jedné z branek a závod nedokončil. V předchozích dvou super-G skončil pětatřicetiletý Hudec v sedmé desítce.

Do cíle dojel specialista na technické disciplíny Kryštof Krýzl, jenž obsadil s odstupem 3,59 sekundy na Jansruda 51. pozici.

Ve středu je v Santa Caterině na programu sjezd.

Obří slalom v Semmeringu vyhrála Američanka Shiffrinová

První ze dvou obřích slalomů v Semmeringu vyhrála americká lyžařka Mikaela Shiffrinová a zvýšila vedení ve Světovém poháru před dnes čtvrtou Larou Gutovou ze Švýcarska. Comeback v Rakousku absolvovala domácí hvězda Anna Veithová, ale v prvním závodu SP po čtrnácti měsících nepostoupila do druhého kola.

Jednadvacetiletá Shiffrinová vedla už po prvním kole a v součtu dvou jízd porazila o 78 setin sekundy Francouzku Tessu Worleyovou. Závod v obřím slalomu vyhrála specialistka na technické disciplíny podruhé v kariéře a po dvou letech od premiérového triumfu v Söldenu. Celkově se v elitním seriálu radovala už z 24. vítězství.

Třetí skončila s odstupem 1,09 sekundy Italka Manuela Mölggová, jež se vrátila na stupně vítězů v SP po téměř šesti letech od slalomu v Záhřebu v lednu roku 2011. Ze sedmnáctého místa po prvním kole se posunula na dohled pódia Gutová, jejíž odstup na Shiffrinovou v průběžném pořadí Světového poháru narostl na 55 bodů. V čele hodnocení obřího slalomu zůstala Worleyová.

Ostře sledovanou závodnicí dnes byla v Semmeringu Veithová. Sedmadvacetiletá lyžařka, která ještě pod dívčím jménem Fenningerová vyhrála v letech 2014 a 2015 celkové hodnocení SP, ztratila na Shiffrinovou v prvním kole 3,21 sekundy a na 49. pozici skončila daleko za postupovou třicítkou.

"Někde v horní části jsem trefila kámen a už jsem pak neměla pocit jistoty na lyžích. Nemohla jsem se tedy do toho pořádně opřít, ale jen jsem to sjela dolů, což nestačí," uvedla olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa, jež musela vynechat celou minulou sezonu a úvodní část té aktuální kvůli vážnému zranění kolena z loňského října. "Ale bylo důležité udělat první krok. Jsem ráda, že to mám za sebou," dodala Veithová se slzami úlevy v očích.

O něco lépe než Veithová dopadla česká reprezentantka Martina Dubovská, ale ani ona se do druhého kola nedostala. Za Shiffrinovou zaostala o 2,57 sekundy a byla klasifikována na 41. příčce.

Zraněním skončil závod pro Švédku Marii Pietiläovou-Holmnerovou. Třicetiletá specialistka na technické disciplíny měla těsně před cílem ošklivý pád, po němž skončila s podezřením na poraněné vazy v koleni v nemocnici ve Wiener Neustadtu. Tam se podrobila vyšetření magnetickou rezonancí a čeká na výsledky.

Dnešní závod byl náhradou za zrušený obří slalom z minulého týdne v Courchevelu. Ve středu se pojede v Semmeringu podle původního plánu opět obří slalom a ve čtvrtek slalom speciál.

Muži - superobří slalom:

1. Jansrud (Nor.) 1:30,88, 2. Reichelt (Rak.) -0,60, 3. Paris (It.) -0,65, 4. Kilde (Nor.) -0,99, 5. Franz (Rak.) a Ferstl (Něm.) oba -1,24, 7. Caviezel (Švýc.) -1,41, 8. Biesemeyer (USA) -1,43, 9. Sejersted (Nor.) -1,44, 10. Kriechmayr (Rak.) -1,45, ...51. Krýzl -3,59, Hudec (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 3 z 6 závodů): 1. Jansrud 300, 2. Paris 152, 3. Kilde 139, 4. Reichelt 123, 5. Franz 107, 6. Guay 104.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 633, 2. Jansrud 482, 3. Kristoffersen (Nor.) 382, 4. Pinturault 365, 5. Faivre (oba Fr.) 270, 6. Kilde 231, ...93. Krýzl 16.

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:01,81 (59,91+1:01,90), 2. Worleyová (Fr.) -0,78 (1:00,71+1:01,88), 3. Mölggová (It.) -1,09 (1:00,18+1:02,72), 4. Gutová (Švýc.) -1,24 (1:01,27+1:01,78), 5. Bassinová (It.) -1,56 (1:00,40+1:02,97), 6. Drevová (Slovin.) -1,60 (1:00,87+1:02,54), 7. Rebensburgová (Něm.) -1,61 (1:01,60+1:01,82), 8. Vlhová (SR) -1,65 (1:01,36+1:02,10), 9. Mowinckelová -1,68 (1:01,10+1:02,39), 10. Lösethová (obě Nor.) -1,71 (1:01,20+1:02,32), ...v 1. kole 41. Dubovská (ČR) 1:02,48.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Worleyová 320, 2. Shiffrinová 265, 3. Gutová 210, 4. Bassinová 200, 5. Goggiaová (It.) 185, 6. Drevová 135.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 598, 2. Gutová 543, 3. Štuhecová (Slovin.) 486, 4. Goggiaová 467, 5. Worleyová 383, 6. Weiratherová (Licht.) 349, ..33. Strachová (ČR) 101, 64. Ledecká 29.