Řím - Už čtyři mrtvé nalezli dnes záchranáři v italském hotelu Rigopiano na úpatí pohoří Gran Sasso, který zasypala lavina stržená středečním zemětřesením. Tři těla se podařilo vyprostit, čtvrté zůstává v troskách, informovala s odvoláním na policii agentura ANSA. Zkázu přežili nejméně dva lidé.

Údaje o počtu pohřešovaných se různí. Deník La Stampa hovoří o třech desítkách, podle listu Corriere della Sera jich je 27. Mluvčí italské hasičské brigády Luca Cari agentuře AFP řekl, že se pohřešuje kolem 25 lidí.

"Situace je dramatická," řekl Cari, podle kterého dosud záchranáři nezaznamenali známky života v zasypaném hotelu. Záchranné práce jsou podle něj velmi náročné. "Jsou tam tuny sněhu, ale i kmeny stromů a trosky," uvedl.

Dva muže, kteří nebyli v okamžiku pádu laviny přímo v budově hotelu, našli záchranáři podchlazené. "Viděl jsem padat horu," řekl listu Corriere della Sera jeden z přeživších, jemuž lavina v hotelu pohřbila manželku a dvě děti.

Na hotel lavina spadla ve středu večer. Agentura ANSA oznámila, že se z hotelu Rigopiano podařilo vyprostit tělo jedné oběti. Velitel záchranářského týmu Antonio Crocetta řekl, že je tam "mnoho mrtvých". Asi 30 osob se stále pohřešuje. Hotel se pod lavinou zhroutil a je zcela zasypán a pro záchranáře velmi špatně dostupný.

"Přesunujeme záchranářské skupiny na místo vrtulníkem a začínají tam kopat," řekl mluvčí italské hasičské brigády Luca Cari.

Na leteckém snímku je vidět jenom malá část střechy a horního patra stavby. "Zatím jsme nebyli schopni moc toho udělat. Ta stavba se zhroutila, je to spíš hromada suti než hotel. To, co z toho zbylo, hrozí sesutím. Hotel je téměř zcela zničený. Volali jsme, ale nikdo neodpovídal, žádné hlasy. Kopeme a hledáme lidi," řekl Crocetta. Hotel měl 43 pokojů a v době pádu laviny v něm byl personál a přes 20 hostů. ANSA uvedla, že mezi nimi jsou i děti.

Někteří hosté stačili poslal na pohotovostní čísla SMS zprávy. "Pomozte, umíráme zimou," napsal podle agentury ANSA jeden pár hostů. List Corriere della Sera zveřejnil SMS s textem: "Některé zdi byly strženy. Jsem venku s pracovníkem údržby, ale z hotelu nevidím nic. Přede mnou je jenom zeď sněhu."

Záchranáři si zřídili výchozí tábor ve městě Penna, vzdáleném asi deset kilometrů. Na proražení cesty tam čekají také sanikty. Crocetta a další se ke stavbě dostali ve čtyři hodiny ráno na lyžích.

Hosté hotelu a personál jsou pod sněhem a troskami už mnoho hodin. "Byla to velká lavina," citovala ANSA záchranáře.

Živí vyvázli zatím dva lidé, které vrtulník dopravil do nemocnice. Jedním z nich je host Giampaolo Parete. "Jsem naživu, protože jsem právě vycházel pro něco do auta," řekl. Jeho žena a dva synové zůstali v troskách hotelu. "Ocitl jsme se pod sněhem, ale podařilo se mi dostat se ven. Auto zavaleno nebylo, počkal jsem v něm, dokud nepřišla pomoc," sdělil v nemocnice osmatřicetiletý muž.

Hotel Rigopiano je v provincii Pescara, která je součástí středoitalské oblasti Abruzzo. Hotel je ve vzdálenosti asi 45 kilometrů od pobřežního města Pescara. Záchranáři tragédii hotelu Rigopiano označují za nešťastný souběh zemětřesení a laviny.

Centrum středečního zemětřesení bylo devadesát kilometrů severovýchodně od Říma. Největší škody byly hlášeny z provincií L'Aquila a Teramo nacházejících se v oblasti pohoří Gran Sasso, kde otřesy uvolnily několik lavin. Otřesy lidé pocítili i v Římě a Florencii.

Itálie nestíhá pomáhat postiženým oblastem

Italský premiér Paolo Gentiloni dnes vyzval úřady, aby usilovněji pomáhaly v oblastech zasažených středečním zemětřesením a nezvykle silným sněžením v předchozích dnech. Někteří obyvatelé těchto částí Itálie si stěžují, že jsou kvůli přívalům sněhu několik dní odříznuti od světa. Množství sněhu komplikuje také záchranné práce v hotelu Rigopiano v centrální Itálii, kde se od středy pohřešuje 30 lidí, které v hotelu zavalila lavina.

Gentiloni dnes novinářům řekl, že je přednostně třeba dostat se k izolovaným místům a vsím, které jsou po několik dní pod sněhem. Ve středu situaci záchranářům ztížilo ve střední Itálii zemětřesení o síle vyšší než pět stupňů. Lidé v zavalených částech země jsou několik dní bez elektřiny.

"Žádám všechny, aby pokud možno svou pomoc znásobili. Požádal jsem politiky, aby prokázali rozvahu a respektovali obtížnost situace i práci civilních i vojenských týmů, které pomáhají," řekl Gentiloni.

Kritice se bránil šéf italské civilní obrany Fabrizio Curcio. Řekl, že úřady čelí "dvěma mimořádným událostem, přičemž každá z nich samostatně by způsobila velké potíže" při organizování pomoci. Lidem, kteří se ocitli odříznuti sněhem, poradil, aby zůstali doma, pokud jsou v bezpečí. V oblastech zasažených zemětřesením by naopak měli z domů odejít. "Sladit tyto dvě věci je krajně obtížné," řekl.

V případě hotelu Rigopiano, který je zcela pod lavinou a záchranáři se obtížně dostávají dovnitř, se objevují informace, že o katastrofě se vědělo poměrně brzo ve středu, avšak pomoc dorazila až ráno. Majitel restaurace Quintino Marcella, jehož zaměstnanec byl v hotelu ubytován, řekl, že mu tento muž volal ve středu v 17:30 a žádal o pomoc. Řekl mu, že sám se zachránil, ale že jeho žena a děti zůstaly uvnitř. "Volal mi a říkal: 'Pomoz mi, spadla lavina a hotel pod ní zmizel, je pod ní pohřbený. Jsme tady dva, zavolej záchranáře'," sdělil Marcella o telefonátu. Okamžitě prý volal na policii a prefekturu. Tamní středisko pro záchranné operace mu sdělilo, že z hotelu asi před dvěma třemi hodinami volali a řekli, že je vše v pořádku. Marcella pak obvolával pohotovostní čísla, ale nikde ho nebrali vážně. Až po osmé hodině večer se začalo něco dít. Jeho zaměstnanec nepřestával volat o pomoc.

Televize Sky TG24 hovořila s Daianou Nguyenovou z provincie Teramo, která řekla že hotel zavalený lavinou není jediný, kdo v Itálii potřebuje záchranáře. "Nás opustili všichni. Řekli, že pošlou armádu, a přijelo 40 mužů s lopatami. My ale potřebujeme těžkou techniku," řekla žena, podle níž jsou v její vesnici lidé zablokováni sněhem několik dní. V Teramu se dnes podle agentury ANSA podařilo před podchlazením zachránit několikaměsíční dítě a devět dospělých. Na mnoha místech je vyhlášena zdravotní pohotovost, protože je přerušen proud, v některých domech nejde už čtvrtý den. Problémy jsou i s dodávkou vody a topiva.

Oblasti Marche, Abruzzo, Lazio a Molise se v uplynulých 48 hodinách potýkají se silným sněžením, které doprovází silný vítr.