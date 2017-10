Praha - V září zemřelo při dopravních nehodách v Česku 49 lidí, což je o tři méně než před rokem a nejméně za září v novodobých statistikách. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly 378 lidských životů, což je o 17 obětí méně než ve stejném období loni. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Bilance je předběžná, oficiální čísla zveřejní policie zhruba za týden.

Nejtragičtější nehoda se v devátém měsíci stala 3. září mezi Úštěkem a Zimoří na Litoměřicku. Řidička vyjela mimo silnici a narazila do stromu. Tři mladí lidé zemřeli na místě, dva další byli vážně zraněni. Posádce auta bylo podle policie 18 až 26 let.

V posledních dnech, kdy v Česku panuje babí léto, umírali na silnicích hlavně motorkáři. Ve středu si z jejich řad vyžádala oběti nehoda na Písecku, ve čtvrtek na Českolipsku a v pátek poblíž Českého Krumlova.

Vážné nehody motorkářů řešili policisté i poslední zářijový den v Ústeckém kraji. První se stala po 11:00 v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku. "Motocyklista se srazil s protijedoucím osobním vozidlem. S těžkými zraněními byl osmatřicetiletý muž transportován do nemocnice," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle dnešních informací Lercha muž v nemocnici zemřel. Kolem poledne vyjeli dopravní policisté k obdobnému střetu do Libčevse na Lounsku. "Také v tomto případě se srazil motocyklista s osobním automobilem a vrtulníkem byl dopraven do nemocnice," uvedla mluvčí.

Poslední tragickou nehodou byla v sobotu havárie osobního vozu na Pardubicku, kterou nepřežil řidič, doplnil Lerch.

Letošní zářijová bilance obětí nehod je nejpříznivější od začátku 90. let. Naopak nejhorší září zažily české silnice v roce 1997, kdy na nich zemřelo 149 lidí. Vyplývá to ze statistik dopravní policie.

Úmrtí při nehodách v České republice za září:

rok počet usmrcených 2017 49 2016 52 2015 79 2014 76 2013 55 2012 58 2011 64 2010 75 2009 72 2008 75 2007 124

Zdroj: Policie ČR