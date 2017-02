V japonské oranžerii na zámku v Lysicích na Blanensku rozkvétají v těchto dnech stovky pestrých kamélií (na snímku z 3. února). Místní stromy kamélií pocházejí z Drážďan, odkud byly před bombardováním za druhé světové války převezeny na kolonádu do Karlových Varů. Po změně zahradnické podoby lázeňského města se stromů ujali odborníci z lysického zámku.

Lysice/Rájec-Jestřebí (Blanensko) - V zámeckých sklenících v Rájci a Lysicích na Blanensku rozkvétají v těchto dnech stovky pestrých kamélií. V Rájci už mohou květy obdivovat návštěvníci, v Lysicích prohlídky teprve začnou, zjistila ČTK od památkářů.

V Lysicích se stromy kamélie obalují do plného květu v japonské oranžerii. Místní kolekce je ojedinělá nejen tím, že jde o stromy, ale i pro jejich nevšední cestu do místní oranžerie. Pocházejí z Drážďan, odkud byly před bombardováním za druhé světové války převezeny na kolonádu do Karlových Varů.

Když se před dvěma desítkami let měla změnit zahradnická podoba v lázních, rádi se stromů ujali odborníci z lysického zámku. "Kamélie japonská bývá označována jako královna květin, to může být zcela jistě i pro její citlivost a náročnost při pěstování. Dříve byla oblíbeným doplňkem rób a toalet, zejména plesových a v létě bývala díky lesklým a svěžím listům oblíbeným zeleným doplňkem šlechtických interiérů," uvedla kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová.

Návštěvníci zámku budou mít možnost vidět kvetoucí stromy i keře při valentýnských prohlídkách 18. února a o víkendu 25. a 26. února. V Rájci už prohlídky zámeckých skleníků začaly. Lidé mohou keře kamélií vidět každý den kromě pondělí.

Od 3. března na zámku v Rájci doplní květy sklo na výstavě nazvané Křehká krása - kamélie a sklo. "Kaméliové keře pěstované v zámeckém zahradnictví vyzdobí reprezentační přízemí zámku i hostinské pokoje v prvním patře zámku. Křehká krása kamélií bude doplněna historickým i moderním sklem. Historické sklo pochází z bohatých sbírek rájeckého zámku a doplní je exponáty z depozitářů zámku," uvedla kastelánka Jana Kopecká.

Kamélie jsou pojmenovány po brněnském rodákovi Jiřím Kamelovi (1661 až 1706), který se zasloužil o podrobné zmapování živočišných a rostlinných druhů na Filipínách. Působil tam od roku 1689. Zkoumal tamní faunu i flóru, sbíral rostliny, popisoval jejich účinky a preparoval zvířata. Výsledky bádání zasílal do Anglie vědcům ke zkoumání. Kamelovy zápisky jsou uloženy v Královském muzeu v Londýně.