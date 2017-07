Zaječí (Břeclavsko) - Na hodech v Zaječí na Břeclavsku se dnes odpoledne nahnula jedna z pouťových atrakcí, zraněno bylo sedm lidí, včetně nezletilých. Čtyři zraněné záchranná služba převezla do nemocnice. V místě zasahoval vrtulník, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Barbora Zuchová. Neštěstí šetří policie.

Šlo o lehčí i vážnější zlomeniny. "Nikdo nebyl v bezvědomí, žádné život ohrožující poranění se naštěstí nestalo," uvedla mluvčí.

Pouťová atrakce se nahnula krátce před 18:00. "Záchranná služba převezla do nemocnice čtyři pacienty, z toho tři mladistvé a jednu čerstvě zletilou. Tři z nich do nemocnice v Břeclavi, jednoho z nich letecky do brněnské dětské nemocnice," uvedla mluvčí. Další tři poraněné lidi záchranné služba ošetřila na místě.

"U provozovatele jsme provedli orientační dechovou zkoušku, a to s negativním výsledkem," řekla ČTK mluvčí policie Štěpánka Komárová. Doplnila, že na místě jsou vyšetřovatelé, kteří prověřují, proč se atrakce nahnula. Zda šlo o technickou závadu.