Londýn - Na olympijském stadionu v Londýně dnes večer začne mistrovství světa v atletice. V první den se představí v akci i pětice českých reprezentantů. Kvalifikační boje čekají dálkaře Radka Jušku a trojici tyčkařek Romana Maláčová, Jiřina Ptáčníková a Amálie Švábíková. Rozběh na 1500 metrů absolvuje Simona Vrzalová.

Limit v dálce je 805 cm, Juška letos v květnu při českém rekordu doletěl do vzdálenosti 829 cm. Tyčkařky mají limit 460 cm, což v této sezoně z českých reprezentantek skočila jen Maláčová.

Rozběhy na 100 metrů čekají sprintery včetně hlavní hvězdy šampionátu Jamajčana Usaina Bolta, který se loučí se svou velkolepou kariérou. Vrcholem úvodního dne bude závod mužů na 10.000 metrů, v němž se představí domácí favorit Mo Farah. Britský vytrvalec bude znovu usilovat o double na pětce a desítce, které od olympijských her v roce 2012 právě v Londýně získal na všech světových akcích. Pokud by se mu to povedlo, získal by jedenáct titulů z vytrvaleckých disciplín za sebou.