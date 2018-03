Praha - Hokejistům Liberce v závěru základní části extraligy jen těsně unikl přímý postup do čtvrtfinále play off a nyní o něj budou bojovat v předkole proti Spartě, jejíž výkony jsou patrně největším zklamáním od začátku sezony. Nyní ale mohou Pražané ukázat svou skutečnou sílu, začíná se nanovo. Bitvy o místo ve čtvrtfinále čekají také na hráče Olomouce a Zlína, kteří byli stejně jako Severočeši blízko přímého postupu.

Liberec bojoval o čtvrtfinále až do posledních vteřin nedělního zápasu posledního kola základní části na ledě Vítkovic. Myšlenky na to, jak blízko k němu byli, ale musejí nyní Bílí Tygři vyhnat z hlavy. "Pokud jde o Spartu, při současné formě týmů kolem nás si nemůžeme vybírat. Všechny týmy hrají výborně," poznamenal liberecký kouč Filip Pešán.

Oba soupeři si zopakují sérii po finálové bitvě z roku 2016, kdy Liberec prohrával 1:2 na zápasy, ale nakonec zvítězil 4:2 a slavil první titul ve své historii. Od té doby má navrch Sparta, která vyhrála pět zápasů, Liberec se radoval třikrát. V této sezoně vyhrál vždy domácí tým, oba duely pod Ještědem ale skončily smírně po skončení základní hrací doby.

"Se Spartou jsme předloni hráli finále. Je to vyhecované a hraje se dobrý hokej, žádné defenzivní vyčkávání. Musíme se na to připravit a pokusit se dostat mezi nejlepší osmičku," prohlásil odhodlaně útočník Michal Bulíř.

Sparta zůstala v základní části hodně za očekáváním. "Je tu soupeř, který na tom byl podobně jako my, je kvalitní a šel nahoru. Očekávám kvalitní a vyrovnané zápasy. Za nás jsem rád, že jsme se dostali do desítky. Upřímně říkám, že mi spadl kámen ze srdce. Ale z kluků cítím pozitivní atmosféru. A to, že moc chtějí, což je dobře vidět i na tréninku," uvedl trenér František Výborný.

Právě čtyřiašedesátiletý kouč dovedl v minulosti Pražany ke třem triumfům v letech 2000, 2006 a 2007. A přitom ne vždy v těchto případech šel se svými svěřenci do boje o titul v roli přesvědčivě hrajícího favorita. Dobře ví, že rozhodnout může drobnost, kterou jeden z týmů přidá do své hry navíc.

"Oba soupeři se velmi dobře znají, myslím si, že na sebe budeme nachystaní. Co se týče fyzického a mentálního nasazení, bude to na obou stranách připravené velmi dobře. Může rozhodnout domácí prostředí a může se naopak projevit i negativně. Liberec má kvalitní kádr, navíc se jim vrátil Filippi," připomněl Výborný.

Olomouci přímý postup do čtvrtfinále unikl na poslední chvilku, ale už i předkolo play off je pro podceňované Kohouty solidním počinem v sezoně, před kterou se Hanákům příliš nevěřilo. Do vyřazovacích bojů už může jít Olomouc zcela bez nervů.

"Začíná vrchol sezony, my si chceme užít play off a co nejdéle prodloužit sezonu. Celou sezonu předvádíme bojovný hokej, což je dobrý předpoklad pro play off, kde je to hlavně o těchto atributech. Ale víme, že nás čeká náročná série s kvalitním soupeřem," řekl asistent olomouckého trenéra Zdeněk Moták.

Olomouci se na Zlín doma dlouhodobě daří - od 12. prosince 2014 s ním v sedmi zápasech po sobě neprohrála v normální době. Do branky Kohoutů by se měl vrátit uzdravený Konrád.

Hokejisté Zlína nedělní prohrou v Plzni přišli o šanci na přímý postup, spokojeni jsou ale i s účastí v předkole. "Soupeře jsme si nevybírali. Jsme ale rádi, že nás čeká derby. Bude to blízko. Uvidíme, vše je otevřené a věříme, že se porveme o postup a nebude to krátká série," řekl trenér Robert Svoboda. "Předpokládám, že to bude souboj brankářů. Oba jsou výborní a myslím si, že moc gólů nepadne," dodal Svoboda směrem k olomouckému Branislavu Konrádovi a zlínskému Liboru Kašíkovi.

Statistické údaje před zápasy předkola Tipsport extraligy - 6. a 7. března:

Bílí Tygři Liberec (po základní části 7.) - HC Sparta Praha (10.).

Začátky: úterý 18:00, středa 18:20 (ČT sport).

Vzájemné zápasy v sezoně: 1:7, 5:4 v prodl., 0:3, 3:2 po sam. nájezdech (nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 2 branky + 0 asistencí - Robert Říčka 3+2).

Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 15 zápasů - 8 výher - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 porážek v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 6 porážek - skóre: 48:33.

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Martin Bakoš 52 zápasů/40 bodů (14 branek + 26 asistencí) - Lukáš Pech 48/37 (12+25).

Statistiky brankářů v této sezoně: Roman Will průměr 2,34 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,29 procenta a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Sami Aittokallio 2,35, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Ján Laco 2,99 a 88,18, David Honzík 2,82 a 89,94.

Zajímavosti:

- V play off se Liberec se Spartou utkaly dosud třikrát. V roce 2007 Sparta při cestě za dosud posledním titulem v semifinále vyhrála 4:1 na zápasy, když po úvodní porážce v Liberci 2:5 otočila sérii po výsledcích 2:1, 2:1, 5:2 a 5:4. O rok později Severočeši ovládli čtvrtfinálovou sérii 4:0 na zápasy (4:1, 5:0, 3:2, 5:3) a před dvěma roky se radovali i ve finále 4:2 na zápasy (1:3, 4:2, 1:4, 4:1, 4:3, 2:1 v prodloužení) a získali poprvé v klubové historii titul.

- Sparta v Liberci čtyřikrát za sebou bodovala, dvakrát naplno a dvakrát prohrála v nastavení.

- Bílí Tygři na konci základní části doma čtyřikrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod.

- Sparta venku prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod.

- Pražané na konci základní části po dvou výhrách prohráli v Chomutově 2:4, ale nastoupili v hodně kombinované sestavě s řadou mladých hráčů.

- Sparťanský obránce Tomáš Voráček působil v Liberci v sezonách 2013/14 a 2014/15 a útočník Michal Řepík hrál za Bílé Tygry v ročníku 2015/16, kdy s nimi získal titul po finále právě proti Spartě.

- Brankář Jaroslav Janus z Liberce působil v barvách Sparty na konci ročníku 2014/15 a útočník Mário Bližnák v sezoně 2011/12.

- Útočník Mário Bližňák z Liberce oslaví v úterý 31. narozeniny.

- Liberec hrál předkolo play off dosud třikrát. V roce 2009 vypadl s Vítkovicemi (0:3 na zápasy), o rok později uspěl s Českými Budějovicemi (3:2) a v roce 2014 nestačil opět na Vítkovice (0:3). Sparta se představí v předkole poprvé.

HC Olomouc (8.) - Aukro Berani Zlín (9.).

Začátky: úterý 17:20 (ČT sport), středa 18:00 .

Vzájemné zápasy v sezoně: 3:4 v prodl., 3:1, 1:0, 3:4 (nejproduktivnější hráči: Jakub Herman 2+2 - Roberts Bukarts 4+0).

Bilance vzájemných zápasů v play off nejvyšší soutěže: dosud spolu nehrály.

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Jan Knotek 51/30 (17+13) - Roberts Bukarts 50/49 (21+28).

Statistiky brankářů v této sezoně: Branislav Konrád 2,47, 90,53 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,28 a 89,84 - Libor Kašík 2,47, 92,22 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,04 a 85,29.

Zajímavosti:

- Olomouc ve vzájemných zápasech doma pětkrát za sebou bodovala, z toho čtyřikrát naplno a jednou prohrála v prodloužení.

- Olomouc po třech výhrách za sebou prohrála v posledním kole na ledě Jihlavy 0:3.

- Zlín venku dvakrát za sebou nebodoval, prohrál shodně 2:3 na Spartě a v Plzni.

- Olomoucký obránce Lukáš Galvas působil ve Zlíně v sezoně 2002/03 a pak v letech 2004 až 2012, zadák Tomáš Houdek tam hrál v ročníku 2005/06. Bek Robin Staněk je zlínským odchovancem, ale hrál tam naposledy v juniorském týmu v sezoně 2007/08. V mládežnických týmech Zlína hrál i útočník Jakub Herman a naposledy to bylo v mládeži v ročníku 2008/09. Stejně tak odchovanec Jan Káňa. Forvard David Ostřížek hostoval ve Zlíně v závěru sezony 2016/17.

- Zlínský gólman Libor Kašík hostoval v Olomouci ještě v první lize 2011/12 a 2012/13, obránce Oldřich Horák v ročníku 2011/12, Tomáš Valenta v sezonách 2012/13 a už v extralize 2015/16. Útočník Tomáš Fořt nastupoval za Olomouc v sezoně 2016/17 a útočník Jiří Ondráček v ročnících 2007/08, 2008/09, 2010/11 a Jakub Šlahař v sezoně 2011/12. Obránce David Nosek je odchovancem Olomouce, ale za první tým Hanáků nikdy nehrál.

- Olomouc hraje ve své osmé extraligové sezoně play off popáté a v předkole, v němž bojují týmy ze 7. až 10. místa o čtvrtfinále od roku 2007, ještě nehrála.

- Zlín hrál v předkole dosud dvakrát a v obou případech uspěl proti Třinci - v roce 2012 i loni shodně 3:2 na zápasy.