Ústí nad Labem - V Ústí nad Labem ukončí ke konci června provoz dvě ubytovny. ČTK to potvrdila jejich provozovatelka Lea Anderlová. V objektech žije v současné době asi 230 lidí, z toho 80 dětí. Město nepočítá s tím, že by jim nabídlo náhradní bydlení.

Anderlová se rozhodla ukončit provoz ubytoven v Klíšské ulici v centru města a v Purkyňově ulici na Střekově. Všem jejich obyvatelům končí v červnu nájemní smlouvy. "Nejsou to jen rodiny, ale například i senioři," řekla ČTK Anderlová s tím, že s podnikáním končí ze zdravotních důvodů. Opatření obecné povahy, kvůli němuž nejsou od března v obou ubytovnách poskytovány nově příchozím doplatky na bydlení, na konec provozu podle ní vliv nemělo.

Majitelem obou ubytoven je společnost CPI Byty. Podle mluvčí Michaely Winklerové firma sama ubytovny provozovat nebude. "V tuto chvíli řešíme, co bude dál, je to velmi čerstvá záležitost. Že bychom sami provozovali ubytovnu, to ne. Rozhodně nemohu potvrdit prodej," řekla ČTK Winklerová s tím, že o konci provozu už společnost informovala magistrát i městské obvody.

Podle Anderlové mají všichni obyvatelé ubytoven trvalé bydliště v Ústí nad Labem. Magistrát lidem pomůže jen se sociálním poradenstvím. Povinnost zajistit jim bydlení nemá. "Sociální poradenství ve spolupráci s neziskovkami poskytneme a stejné splnění povinností očekáváme od obcí, kde mají někteří klienti ubytoven hlášené trvalé bydliště," uvedla Lenka Jaremová z ústeckého magistrátu.

Najít pro obyvatele náhradní bydlení může být podle starostů obou městských částí, kde ubytovny jsou, problém. Radnice v minulých letech většinu bytů rozprodaly. "Máme jen 27 bytů, všechny jsou obsazené," řekla ČTK starostka části Střekov Eva Outlá (PRO!Ústí). Obdobné je to podle místostarosty Karla Kariky v centrálním městském obvodě. "Volné byty nemáme. Lidem z ubytoven nabídneme pomoc při hledání jiného bydlení," doplnil Karika s tím, že krajské město není na podobné potíže připravené a nemá k dispozici žádné sociální bydlení. Město před několika lety například koupilo od CPI bývalou ubytovnu v Krásném Březně. Ta je prázdná, objekt je zakonzervovaný.

Oba starostové zároveň volají po tom, aby město objekty vykoupilo. "Je to jediná šance," doplnila Outlá. Magistrát ale o odkoupení domů zatím neuvažuje. "Toto zatím není na pořadu dne," dodala Jaremová.