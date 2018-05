Ústí nad Labem - V Ústeckém kraji znovu hrozí, že v některých místech nevyjedou autobusy. Jeden z dopravců oznámil, že už nemá peníze na platy řidičů. Kraj tvrdí, že další peníze dát dopravcům nemůže. Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM) dnes řekl, že kraj věří, že dopravce neporuší platnou smlouvu a autobusy bude nadále vypravovat.

Společnost BusLine po loňské krizi v dopravě vyvolané zvyšováním mezd šoférů podepsala s krajem dodatek smlouvy, kde se zavázala provozovat linkovou dopravu do 30. června 2019. "Nyní firma Ústeckému kraji oznámila, že vzhledem k dalšími navýšení zaručené mzdy pro řidiče od 1. ledna 2018 nebude schopna dostát svým závazkům plynoucím ze smlouvy s Ústeckým krajem," uvedl Komínek.

BusLine provozuje linkovou dopravu v šesti oblastech regionu, pro oblast Ústecka už peníze na platy řidičů vyčerpala a pro Děčínsko a Litoměřicko by se tak mohlo stát v nejbližší době. Celkem je to zhruba 60 autobusů, které by musel kraj v případě výpadku všech třech oblastí zajistit. "Jednáme předběžně s dalšími dopravci a dopravními podniky měst, zda by pomohli pokrýt případný výpadek," řekl Komínek.

BusLine navrhla podle předsedy představenstva Radka Chobota několik variant řešení. "Musíme každý měsíc zaplatit mzdu řidičům a jednoho dne se může stát, že ty peníze mít nebudeme, řidiči neuvidí mzdu, kterou očekávají, a rozhodnou se, že do té práce nepřijdou. To je reálné riziko, na které musíme upozorňovat," uvedl Chobot. "My chceme dostát smluvám, ale nemusí to být možné," zdůraznil. Podle Chobota na straně kraje není vůle situaci řešit, kraj tvrdí, že musí kroky navržené společností odmítnout, jsou podle něj nezákonné, přičemž se opírá o stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstva pro místní rozvoj.

Další výplatní termín bude podle Chobota 20. května. "Pak se může stát, že řidiči se podívají na výplatní pásku a řeknou si, že dál pro nás pracovat nebudou," řekl Chobot.

Na situaci se dopředu nelze podle Komínka příliš připravit. "Čekáme, co se stane, zda dopravce smlouvu poruší," řekl Komínek.

V reakci na krizi v autobusové dopravě Ústecký kraji před rokem založil vlastní krajskou dopravní společnost, která nahradí všechny čtyři dopravce. ČSAD Slaný a Arriva Teplice postupně přestanou jezdit v příštím roce a jako poslední skončí se zajišťováním dopravy v regionu Autobusy Karlovy Vary.

Roční náklady na zajištění současné autobusové dopravy jsou podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové 364 milionů korun. Autobusy ročně přepraví 55.000 cestujících.