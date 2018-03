V ústecké zoo se narodilo v polovině února mládě medvěda malajského. Za posledních sedm let je to první mládě tohoto druhu v Evropě. Veřejnosti se ukáže zhruba za měsíc, až bude samostatné.

Ústí nad Labem - V ústecké zoo se narodilo mládě medvěda malajského. Za posledních sedm let je to první mládě tohoto druhu v Evropě. Veřejnosti se ukáže zhruba za měsíc, až bude samostatné. ČTK to dnes řekla mluvčí zoologické zahrady Věra Vrabcová.

V polovině února samice Barma přivedla na svět své druhé mládě v pořadí, tím prvním byla samička Babu, která se narodila v červnu roku 2011. "Situace v chovu tohoto druhu je v evropských zoologických zahradách kritická. Momentálně je chováno 39 jedinců ve dvaceti institucích, ale většinou se jedná o zvířata přestárlá, za hranicí reprodukce. Z toho důvodu se za posledních sedm let v Evropě žádné mládě nenarodilo. Posledními mláďaty byla naše samička Babu a mládě narozené ve stejném roce v Tierparku Berlin," uvedla Vrabcová.

Mládě po porodu nebylo podle chovatelky Kláry Machoňové vidět. "Barma si je schovávala přitisknuté u sebe na břiše, ale zato bylo slyšet. Je to tvoreček zcela závislý na mateřské péči, slepý, nemohoucí, velký zhruba 15 cm, porostlý krátkou tmavou srstí," popsala Machoňová. Samice se prý chová úplně jinak než u prvního porodu. "Jako by si mateřství více užívala. Tehdy se nechala nalákat na jídlo do sousední expozice, takže jsme mládě mohli zhruba každý týden kontrolovat, kdežto nyní zůstává stále s ním," uvedla chovatelka. Pohlaví mláděte tak chovatelé zatím neznají.

Kvůli péči samice o mládě nemohou nyní pracovníci zoo v expozici uklízet, krmení dávají na hromádku přes mříže a medvědice si ho většinou postupně odnese k mláděti. "Snažíme se jí trochu přilepšovat, její nejoblíbenější pochoutkou jsou banány, tvaroh a jogurt," uvedla chovatelka. Krmná dávka zahrnuje také hroznové víno, kivi, hrušky, žlutý meloun, rajčata, dostává i vařená či syrová vejce nebo kuřata.

Ihned po porodu zavřeli pracovníci zoo jeden z vchodů do pavilonu a prostor před expozicemi medvědů malajských ohradili. V ubikaci samice s mládětem je zhasnuté světlo, stav mláděte kontrolují ošetřovatelé pouze pohledem během ranního krmení. To vše má zajistit samici co největší klid a bezpečný odchov. "Apelujeme na všechny příchozí, aby omezili svoji zvědavost a počkali až na okamžik, kdy mládě bude představeno veřejnosti," zdůraznila Vrabcová.

Návštěvníkům se mládě bude moci ukázat, až se o něj jeho matka nebude tolik bát. To bude pravděpodobně za měsíc. Pak už uvidí lidé všechny čtyři medvědy malajské. První samička Babu však za nedlouho odejde do zoologické zahrady v Edinburghu v Británii, kde by měla založit s mladým samcem nový chovný pár.