New York - V amerických obchodech je k mání souborná kniha tweetů prezidenta Donalda Trumpa, kterou sestavil a posměšnými kresbami opatřil oregonský karikaturista Shannon Wheeler. Sborník "ilustrovaných tweetů" má 30.000 záznamů, které Trump jako byznysman, prezidentský kandidát i jako hlava státu adresoval svým příznivcům od roku 2009.

"Poselství tweetů není o Trumpovi, ale o jeho čtenářích. Povzbuzuje je, aby byli sami sebou, se svými slabostmi. Buďte sexisty, rasisty, bázlivci, sobci. Chovejte ke světu nenávist a bojte se ho," píše autor v předmluvě. "Každý den vstávám se zvědavostí, co nového je na Trumpově twitterovém účtu. Je to děsivé, ale pro většinu země je to i zábava," řekl Wheeler listu The Washington Post.

V karikaturách, jimiž doprovodil Trumpovy vzkazy, se chce karikaturista prezidentovi nejen vysmívat, ale chce prý ho i pochopit. Prezidenta nezobrazuje jako monstrum, ale spíš jako rozmarné dítě, které nic nechápe a stará se jen o sebe. Kniha stojí 9,16 dolaru (kolem 200 korun) a nabízí ji i internetový obchod Amazon.

Po lednové inauguraci Trump z mikroblogu twitter udělal svou oficiální komunikační platformu. Vzkazy zasílá hlavně brzy ráno, často prý v reakci na "falešné" informace zpravodajských televizí. Na twitteru má prezident obrovský tábor stoupenců, jeho vzkazy sleduje 36 milionů lidí.