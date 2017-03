Ostrava - Expozici věnovanou historii dodávek vody v Ostravě otevřela v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). Do expozice v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves se návštěvníci dostanou podzemní štolou z historické strojovny. Společnost OVAK dnes expozici představila novinářům.

Její vybudování přišlo na čtyři miliony korun. Návštěvníci kromě panelů popisujících historii ostravského vodárenství uvidí i historické předměty. Zajímavá je i samotná budova Babylon, která je stejně jako celý areál úpravny památkově chráněná.

Budova byla postavena v roce 1935 jako odkyselovací stanice, která sloužila k tomu, aby se z vody odstranil rozpuštěný kysličník uhličitý, a tím se snížila její agresivita. Pro tento účel ale fungovala jen asi pět let, pak byla nevyužívaná a byly v ní umístěny sklady různého materiálu.

"Někdy roku 2007 - 2008 jsme začali vážně uvažovat, že té budově vrátíme nějaký význam. Zvažovali jsme, jestli by se dala použít i pro nějaké provozní potřeby, ale žádnou rozumnou provozní potřebu jsme nenašli. Tak jsme řekli, že by bylo vhodné a asi správné, abychom jí vrátili ducha, tak do ní instalovat nějakou expozici," řekl generální ředitel OVAK Petr Konečný. Proč se budova jmenuje Babylon, podle něj nikdo neví, ale pravděpodobně ji tak v 50. nebo 60. letech pojmenovali sami zaměstnanci, kterým připomínala babylonskou věž.

"Historicky cenná budova po rekonstrukci našla nové uplatnění a to mě velice těší. Je to cesta, jak památky otevřít veřejnosti," řekl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). K architektonickým skvostům města patří celá úpravna vody, která se průběžně modernizuje a stále plní svůj účel.

Lidé si Babylon poprvé prohlédnou v sobotu 25. března během otevřených dveří u příležitosti Dne vody. Pak se do ní budou moci podívat, když se zarezervují na prohlídky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.ovak.cz.

"Expozice není v muzeu, ale v živé úpravně, která je strategická pro zajištění dodávek pitné vody v Ostravě. Proto musíme respektovat přísná pravidla a určitá omezení," uvedl vedoucí Úpravny vody Ostrava-Nová Ves Libor Frydrych. Prohlídky budou zdarma. Od dubna se budou konat vždy každý třetí čtvrtek v měsíci ve dvou časech, od 15:30 a 17:30.

OVAK dodávají vodu přibližně 300.000 obyvatelům Ostravy a okolí. Většinovým vlastníkem podniku je francouzská firma Suez Environnement, druhým největším akcionářem je město Ostrava. Vodovodní síť společnosti je dlouhá přes 1300 kilometrů a kanalizační více než 1000 kilometrů. Ostravské vodárny provozují na území města šest úpraven vody a čerpacích stanic.

Vlastimil Vyplel sd