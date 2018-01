Plzeň - Netradiční tříkráloví koledníci vyrazili dopoledne do plzeňských ulic, úřadů i bank v centru města. Kostýmy tří mudrců z Východu a kasičky pro tradiční sbírku charity si vzal plzeňský biskup Tomáš Holub, hejtman Josef Bernard (ČSSD) a primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Nejvyšší představitelé církve a místních samospráv se v Plzni poprvé při koledě sešli loni. Plzeňská diecéze, zahrnující Plzeňský a Karlovarský kraj, je jediná, kde se taková sestava koledníků schází. Biskupa čeká ještě podobná pochůzka v Karlových Varech s primátorem a hejtmankou.

"Je to pro mě radost, protože je to výraz společné aktivity kraje, města a biskupství pro lidi, kteří to potřebují," řekl ČTK Holub. Kromě pochůzky v centru koledníci navštívili také další plzeňskou specialitu - Tříkrálovou tramvaj. Historický vůz dopravních podniků dnes zdarma jezdí po Plzni a vozí koledníky i lidi, kteří chtějí přispět. Uvnitř je vůz vyzdoben dětskými obrázky tří králů a vystupují v ní zpěváci a hudebníci. Na kytaru například hraje emeritní biskup František Radkovský.

Video: V ulicích Plzně koledoval biskup, primátor a hejtman 08.01.2018, 18:14, zdroj: ČTK/Video

Biskup, hejtman i primátor nevynechali zpěv tradiční koledy My tři králové jdeme k vám. Bernard na navštívených místech napsal křídou nápis K + M + B 2018. Nejde o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. V Plzni nápisu přiřadili další význam. "Je to kraj plus magistrát plus biskupství," uvedl Bernard.

Podle primátora Zrzaveckého, který se koledy účastnil se začerněnou tváří mouřenína, patří Tříkrálová sbírka k nejdůležitějším a nejefektivnějším pořádaným sbírkám. Charita dává většinu část výtěžku na sociální projekty a služby, které nabízí. "Charita, ať už městská nebo diecézní, jsou významnými partnery v oblasti především seniorského života, provozují několik ústavů zaměřených na seniory, stejně tak se starají třeba o lidi, kteří měli v životě smůlu a mají ztížené podmínky," doplnil. V kraji charita provozuje zařízení pro bezdomovce, pro matky s dětmi v tísni, pro nemocné s Alzheimerovou chorobou, dílny pro mentálně postižené a další.

Loni Tříkrálová sbírka v diecézi vynesla rekordních 4,4 milionu korun, připomněl mluvčí Diecézní charity Plzeň Miroslav Anton. Mezi největší příjemce výtěžku patřil Domov pro seniory sv. Jiří Plzeň, který obdržel 138.000 korun, a Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy, jemuž bylo přiděleno 100.000 korun. "Počet pokladniček je zhruba stejný jako loni, asi 1100, to je kolem 3500 dobrovolných koledníků v Plzeňském a Karlovarském kraji," dodal Anton.