Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti dnes začíná Letní filmová škola (LFŠ), která je největším nesoutěžním filmovým festivalem v zemi. Letošní 43. ročník se zaměří mimo jiné na švédskou kinematografii a dílo ruského režiséra Andreje Tarkovského. Mezi hosty nebudou chybět švédský režisér, scénárista, kameraman a herec Jan Troell, slovenská herečka Emília Vášáryová či běloruský dokumentarista Sergej Loznica.

Přehlídka začne v 16:00 ve Stanu České televize projekcí snímku režiséra Alfréda Radoka Šach mat s Rudolfem Hrušinským v hlavní roli. O hodinu později uvidí zájemci v kině Hvězda filmové zpracování Babičky Boženy Němcové z roku 1940 od režiséra Františka Čápa. Ve stejnou dobu se začne ve Slováckém divadle promítat švédský snímek Valpuržina noc. V kině Mír bude od 17:00 francouzské drama Temnota.

Festivalový program bude i letos rozdělený do šesti základních sekcí. Vedle švédského filmu a Tarkovského retrospektivy připomene české horory nebo britský heritage film 80. let, tedy elegantní zobrazení minulosti Velké Británie. Pozornost bude věnována i studentským filmům a žánru sci-fi. Festivalová podsekce New French Extremity pak podle pořadatelů navazuje na tradici francouzského extrémního filmu, který využívá zobrazení krajních forem lidského těla, sexu či násilí.

LFŠ, kterou pořádá Asociace českých filmových klubů, potrvá do 6. srpna. Mimo filmových projekcí nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Loni přehlídku navštívilo 5700 lidí a mohli zhlédnout 230 snímků.