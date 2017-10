Praha - Dnešním dnem vstupuje v účinnost zákaz chovu zvířat, která jsou určena převážně pro získávání kožešin. Po dnešku nesmějí vznikat nové kožešinové farmy a existující farmy musí ukončit činnost do konce ledna 2019. Se zákazem přišla poslanecká novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstupuje v účinnost dnes. Zatímco ochránci zvířat novelu přivítali, provozovatelé farem vyjádřili obavy z krachu a poukázali na to, že český trh kožešin zaplní chovatelé z jiných zemí.

Pod návrh se podepsalo 50 poslanců, kteří argumentovali etickými důvody i tím, že podmínky na farmách, byť splňují standardy, neodpovídají potřebám divokých zvířat. Novela má zakázat "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin". Netýká tak například chovu králíků nebo nutrií.

Norma přiznává provozovatelům farem nárok na kompenzace od státu za rušené chovy. Dostat by je měli zpravidla v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června. Příspěvek by ale neměl přesáhnout roční čistý zisk z chovu za posledních pět let.

Podle odpůrců zákazu chovu kožešinových zvířat zákaz povede ke vzniku nelegálních chovů mimo kontrolu Státní veterinární správy. Argumentovali také tím, že se chov přesune do Polska či Norska, kde jsou podle nich kvůli kožešinám chovány miliony zvířat ročně. Podle Českého svazu chovatelů se změnou zákona bez jakékoli celospolečenské diskuse zrušilo tradiční odvětví českého zemědělství. "Nezachránili jsme kožešinová zvířata, byť si to mnozí blaženě myslí. Jen je posíláme do ilegality a chovů daleko na východ od nás," uvedl svaz letos v srpnu, když novelu podepsal prezident.