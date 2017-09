Uherské Hradiště - Báleše, placky pečené z těsta vyráběného z mléka, mouky, cukru, vajec a kvasnic, dnes mohli ochutnat návštěvníci Slováckého festivalu chutí a vůní v Uherském Hradišti. Tradiční slovácký pokrm před jejich zraky připravovaly ženy ze spolku Babinec z Kozojídek na Hodonínsku. "Je to staré jídlo našich babiček," řekla ČTK členka spolku Marie Jakubíčková.

Jako dítě prý jídávala báleše často. "Bývalo to středeční a páteční jídlo. K němu se udělala třeba fazolová polévka. Ve středu a v pátek se dříve nejídalo maso, to bývalo v sobotu a v neděli, někdy také ve čtvrtek. Dělávaly se i patenty, piery, šlíšky a další starodávné věci," řekla Jakubíčková.

Dnes je podle ní po báleších mezi lidmi znovu poptávka. "Málokdo to dnes dělá, trvá to nějaký čas. Všichni jsou zvyklí na hranolky a hamburgery," uvedla Jakubíčková. K přípravě bálešů je nejdříve zapotřebí ohřát litr mléka s hrstkou krystalového cukru. Poté se přidá kostka kvasnic. "Až kvasnice vyjedou, tak tam přidám jedno vajíčko a hladkou mouku, asi kilo. Pak to osolím a zamísím. Až to těsto, jak se říká šušká, bublinkuje, tak je hotové a necháme ho nakynout. To trvá asi hodinku," řekla.

Po nakynutí se lžičkou postupně vykrajují části těsta a pokládají se na vál poprášený moukou. Následně je třeba připravené báleše přikrýt utěrkou nebo ubrusem, aby si chvíli odpočinuly. "Potom se to dává na plotnu a nasucho peče. Až je to upečené, dáme je na chvilku do kastrolu, kde se báleše trošku zapaří a změknou. Pak se pomastí sádlem, nebo olejem, máslo je drahé. Doma bývalo kačení nebo husí sádlo. Nakonec se to potře povidly a posype mákem s cukrem," řekla Jakubíčková.

Kromě bálešů mohli návštěvníci čtvrtého ročníku festivalu, který hostil areál Muzea v přírodě Rochus, ochutnat také zabijačkové speciality, škvarkové pagáčky, patenty z bramborového těsta, domácí nudle, med, mošt, burčák nebo pivo. Pozornost budilo i pečení kváskového chleba v hliněné peci. Řadu specialit připravili účastníci akce s pomocí receptů publikovaných v Kuchařce tradičních pokrmů na Slovácku. Poprvé vyšla v roce 2010, o čtyři roky později ji následoval druhý díl. O hudební doprovod festivalu se postaraly vybrané folklorní soubory nebo cimbálová muzika.