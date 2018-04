Praha - Kouč českých hokejistů Josef Jandač zařadil do kádru pro Švédské hry 33 z 36 hráčů, kteří jsou v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku. Na sever Evropy, kde se odehraje poslední díl Euro Hockey Tour, jich dnes ale odletělo pouze jednatřicet. Útočníci Dmitrij Jaškin a Martin Nečas jsou nemocní a o jejich účasti na Švédských hrách se teprve rozhodne.

Doma zůstali také obránci Ondřej Vitásek, Vojtěch Mozík a útočník David Kaše, kteří se potýkají se zraněními. Všichni ale zůstávájí v kádru, který se chystá na světový šampionát.

Mezi 33 hráči jsou tři gólmani, 11 beků a 19 útočníků. Mezi forvardy jsou zahrnuti i marodi Jaškin s Nečasem. Brněnský talent Nečas se připojil k týmu v úterý večer se spoluhráči z mistrovské Komety Hynkem Zohornou a zadákem Jakubem Krejčíkem. Nově přibyl i obránce David Musil z Třince, poraženého finalisty extraligy.

"Martin Nečas bere antibiotika, která mu byla nasazena v pondělí. Ve finále extraligy hrál výborně, pozvali jsme ho na Švédské hry, ale neodletěl právě kvůli antibiotikům. Uvidíme, jak se bude jeho zdraví vyvíjet ve středu, čtvrtek a pátek. Jednou z variant je, že by přiletěl za námi do Švédska, dveře na šampionát se mu nezavírají, ale zdraví je prioritou a podle toho se budeme rozhodovat dál," uvedl generální manažer reprezentace Jiří Fischer.

"Martin podával hlavně ve druhé části sezony výborné výkony, a tak existuje určitě i varianta, že by se připojil až před mistrovstvím světa, ačkoliv bychom ho rádi viděli hrát ještě předtím," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Podobně může zasáhnout do Švédských her i Jaškin. Pokud ale nebude ani jeden z nich k dispozici, mají trenéři vcelku jasno, koho nechají mimo soupisku, na kterou lze pro turnaj napsat 30 hráčů. "Vypadá to, že mimo sestavu zůstane Adam Polášek. Chtěli jsme, aby byl s týmem a alespoň s námi trénoval. Ale zařizujeme se podle zdravotního stavu. Kolikrát ve stavu, v jakém jsme, řešíme varianty sestavy z hodiny na hodinu," uvedl Kalous. Poláška v posledních dnech trápily zdravotní potíže.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry v Södertälje a ve Stockholmu (26.-29. dubna):

Brankáři: Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), David Rittich (Calgary/NHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Martin Pláněk, Filip Pavlík (oba Hradec Králové), Jakub Krejčík (Kometa Brno), David Musil (Třinec), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL),

útočníci: Martin Nečas, Hynek Zohorna (Kometa Brno), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Martin Kaut (Pardubice), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Radek Faksa (Dallas/NHL), Martin Frk (Detroit/NHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Filip Chlapík (Ottawa/NHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), Dmitrij Jaškin (St. Louis/NHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL), Filip Zadina (Halifax/QMJHL).

Program Švédských hokejových her:

Čtvrtek 26. dubna:

17:30 Finsko - Rusko (Helsinky),

19:00 Švédsko - ČR (Södertälje).

Sobota 28. dubna:

12:00 ČR - Finsko (Södertälje),

15:30 Švédsko - Rusko (Stockholm).

Neděle 29. dubna (Stockholm):

12:00 ČR - Rusko,

15:30 Švédsko - Finsko.

Tabulka Euro Hockey Games po třech turnajích:

1. ČR 7 4 1 0 2 20:16 14 2. Finsko 7 4 0 1 2 18:16 13 3. Rusko 7 3 0 0 4 16:12 9 4. Švédsko 7 2 0 0 5 14:24 6